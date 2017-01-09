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Права потребителя

Письма самарцев лежат в почтовых ящиках по 12 дней

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Роскомнадзор по Самарской области подвел итоги плановых проверок "Почты России" за 4 квартал 2016 года. Как сообщает надзорное ведомство, письма из ящиков, расположенных на улицах Самары в ряде случаев почтальоны извлекают со значительной задержкой. Отставание от положенных нормативов составляет от трех до шести дней. Почту из ящиков в Тольятти забирают с опозданием на один-два дня, в селе Кинель-Черкассы — от двух до шести дней.

Вместе с тем, ящики, расположенные внутри почтовых отделений Самары проверяют с рекордной задержкой - до 12 дней. В отношении должностных лиц, допустивших вышеуказанные нарушения, составлено пять протоколов об административных правонарушениях в области связи. Заявления направлены в Мировые суды.

Теги: Роскомнадзор Почта России Самара Тольятти связь

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Последние комментарии

Наталия Бочарова 23 марта 2016 13:52 Скандальное движение потребителей "Хрюши против" пришло в Самару

они такие няшки, мне нравятся мордашки этих хрюш! Но почему-то когда я сама хочу найти просрочку, в той же пятерочке - все чисто! Что я делаю не так? В чем секрет их успеха? И в чем успех?

Владимир Комаров 15 марта 2016 16:01 Насколько подорожают коммунальные услуги в 2016 году

Кто не платил, так и не будет платить. Его никакими штрафами не испугаешь.

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