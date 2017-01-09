Письма самарцев лежат в почтовых ящиках по 12 дней

Роскомнадзор по Самарской области подвел итоги плановых проверок "Почты России" за 4 квартал 2016 года. Как сообщает надзорное ведомство, письма из ящиков, расположенных на улицах Самары в ряде случаев почтальоны извлекают со значительной задержкой. Отставание от положенных нормативов составляет от трех до шести дней. Почту из ящиков в Тольятти забирают с опозданием на один-два дня, в селе Кинель-Черкассы — от двух до шести дней.

Вместе с тем, ящики, расположенные внутри почтовых отделений Самары проверяют с рекордной задержкой - до 12 дней. В отношении должностных лиц, допустивших вышеуказанные нарушения, составлено пять протоколов об административных правонарушениях в области связи. Заявления направлены в Мировые суды.