Первая в Самаре кофейня Starbucks откроется 21 января

21 января в ТРК "Космопорт" открывается известная кофейня Starbucks. В день открытия всех гостей кофейни ждет бесплатное угощение. Чтобы его получить, нужно будет произнести кодовое слово "Космопорт".
Напомним, до того кофейня популярной сети Starbucks была лишь за чертой города - в аэропорту Курумоч.
Последние комментарии
Да и не нужен этот Воля никому в Самаре!
Хамство по отношению к Самаре, сначала концерт перенесли на полгода, а сегодня когда люди пришли нарядные на концерт, им пришлось вместо него стоять в огромной очереди в кассу чтобы сдать билеты на 35 градусной жаре!