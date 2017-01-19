Первая в Самаре кофейня Starbucks откроется 21 января

21 января в ТРК "Космопорт" открывается известная кофейня Starbucks. В день открытия всех гостей кофейни ждет бесплатное угощение. Чтобы его получить, нужно будет произнести кодовое слово "Космопорт".

Напомним, до того кофейня популярной сети Starbucks была лишь за чертой города - в аэропорту Курумоч.