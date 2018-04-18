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Досуг Отдых

Фестиваль водных фонариков пройдет в Самаре 11 и 12 мая

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фестиваль водных фонариков называют праздником для тех, кто в любом возрасте сохраняет веру в чудеса. В 2018 году он пройдет в более чем 250 городах России. Главным событием фестиваля станет одновременный спуск на водную гладь сотен фонариков, внутри которых будет гореть свеча. Благодаря завораживающему флешмобу сквер "Дубовый колок" на два дня превратится в настоящий сад рукотворных светящихся лотосов, кувшинок и лилий, которые отправятся в путешествие под чарующие музыкальные композиции.

Помимо запуска водных фонариков, на фестивале планируется насыщенная шоу-программа, включающая в себя огненно-пиротехническое представление и выступление музыкантов — известных скрипачей и саксофонистов города. Для самых юных гостей устроят веселые конкурсы, а для тех, кто давно мечтал признаться в любви, будет работать горячая линия смс-сообщений, которые ведущий озвучит прямо со сцены.

Организатор фестиваля — Арт-проект "Вместе Зажигаем" из Петербурга. После каждого дня мероприятия команда организаторов и волонтеров сделает тщательную уборку реки, исключив возможность каких-либо негативных последствий праздника для экологии города.

Подробности можно узнать на официальной странице события ВКонтакте: vk.com/vmeza_smr_v.

Теги: фестиваль досуг отдых скверы Самара

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