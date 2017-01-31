Выписку из Единого государственного реестра недвижимости можно получить онлайн

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии запустила электронный сервис для получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

Предоставление выписки из ЕГРН предусмотрено вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости содержит описание объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на него, их ограничениях и обременениях. В то же время выписка может содержать сведения о возражении в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости или о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя.

Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости может любое заинтересованное лицо удобным для него способом — в электронном виде и при личном обращении в офис Федеральной кадастровой палаты или многофункциональные центры "Мои документы".

В соответствии с 218-ФЗ сведения из ЕГРН по запросу, направленному посредством электронного сервиса, предоставляются в течение трех дней. За предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, в соответствии с законодательством взимается плата.