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Права потребителя

В Самаре участились случаи неправомерного принуждения граждан к замене счетчиков электроэнергии

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В течение 2016 года АО "Самарская сетевая компания" неоднократно сталкивалось со случаями недобросовестности "фирм-однодневок", которые под видом сетевой организации занимались массовыми обходами квартир в многоквартирных домах с целью проведения осмотров электрических счетчиков потребителей.

Во время таких обходов они убеждали доверчивых граждан в необходимости замены за деньги установленного у них прибора учета на новый. Свое требование предприимчивые бизнесмены обосновывали возможной неисправностью счетчика или же истечением срока его службы. При этом предприниматели умышленно срывали пломбы энергоснабжающей или сетевой организаций, чтобы вынудить потребителя заменить прибор учета, провоцируя граждан нарушать законодательство, в рамках которого незаконный срыв пломбы без уведомления сетевой организации, может повлечь штрафные санкции. (Постановление правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 29.06.2016) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов").

Как правило, никаких документальных подтверждений о неисправности счетчика с предписанием на его замену в установленные сроки гражданину на руки не выдавались. Неосведомленные в области законодательства граждане оплачивали суммы свыше 1500 рублей за замену прибора учета на новый с установкой "временной" пломбы. При этом, как сообщают в "ССК", новый счетчик без опломбировки по закону не считается введенным в эксплуатацию. Расчет за потребленную электроэнергию в этом случае ведется по нормативу.

Самарская сетевая компания предупреждает граждан об ужесточении контроля установки приборов учета с января 2017 года. В рамках действующего законодательства основной причиной замены электрического счетчика являются неисправность прибора учета или истечение срока межповерочного интервала его работы, то есть разрешенного срока работы счетчика от одной поверки до другой. Для индукционных и электронных приборов учета он составляет от 8 до 16 лет.

В случае, если требуется замена прибора учета в рамках законодательства, потребителям необходимо соблюдать следующий алгоритм действий.

1. Перед установкой нового счетчика необходимо вызвать представителя сетевой компании по бесплатному телефону контакт-центра 8 800 1000 763. Специалист приедет, распломбирует действующий прибор учета, осмотрит его, снимет контрольные показания и выпишет соответствующее предписание о замене. После того как будет произведена распломбировка и зафиксированы показания электрического счетчика, потребитель имеет право поменять прибор учета на новый.
2. Для допуска в эксплуатацию и принятия к расчету вновь установленного прибора учета необходимо подать заявление в адрес сетевой компании с просьбой об опломбировке нового счетчика.

Теги: Самарская сетевая компания электроэнергия Самара потребители ЖКХ приборы учета

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Последние комментарии

Наталия Бочарова 23 марта 2016 13:52 Скандальное движение потребителей "Хрюши против" пришло в Самару

они такие няшки, мне нравятся мордашки этих хрюш! Но почему-то когда я сама хочу найти просрочку, в той же пятерочке - все чисто! Что я делаю не так? В чем секрет их успеха? И в чем успех?

Владимир Комаров 15 марта 2016 16:01 Насколько подорожают коммунальные услуги в 2016 году

Кто не платил, так и не будет платить. Его никакими штрафами не испугаешь.

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