В Самаре участились случаи неправомерного принуждения граждан к замене счетчиков электроэнергии

В течение 2016 года АО "Самарская сетевая компания" неоднократно сталкивалось со случаями недобросовестности "фирм-однодневок", которые под видом сетевой организации занимались массовыми обходами квартир в многоквартирных домах с целью проведения осмотров электрических счетчиков потребителей.

Во время таких обходов они убеждали доверчивых граждан в необходимости замены за деньги установленного у них прибора учета на новый. Свое требование предприимчивые бизнесмены обосновывали возможной неисправностью счетчика или же истечением срока его службы. При этом предприниматели умышленно срывали пломбы энергоснабжающей или сетевой организаций, чтобы вынудить потребителя заменить прибор учета, провоцируя граждан нарушать законодательство, в рамках которого незаконный срыв пломбы без уведомления сетевой организации, может повлечь штрафные санкции. (Постановление правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 29.06.2016) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов").

Как правило, никаких документальных подтверждений о неисправности счетчика с предписанием на его замену в установленные сроки гражданину на руки не выдавались. Неосведомленные в области законодательства граждане оплачивали суммы свыше 1500 рублей за замену прибора учета на новый с установкой "временной" пломбы. При этом, как сообщают в "ССК", новый счетчик без опломбировки по закону не считается введенным в эксплуатацию. Расчет за потребленную электроэнергию в этом случае ведется по нормативу.

Самарская сетевая компания предупреждает граждан об ужесточении контроля установки приборов учета с января 2017 года. В рамках действующего законодательства основной причиной замены электрического счетчика являются неисправность прибора учета или истечение срока межповерочного интервала его работы, то есть разрешенного срока работы счетчика от одной поверки до другой. Для индукционных и электронных приборов учета он составляет от 8 до 16 лет.

В случае, если требуется замена прибора учета в рамках законодательства, потребителям необходимо соблюдать следующий алгоритм действий.