Опубликованы тарифы на пригородные речные маршруты в навигацию-2017

ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" обновило информацию о тарифах на проезд по пригородным маршрутам в навигацию 2017 года.

В этом году речное путешествие по маршрутам Самара - Рождествено, Самара - Проран, Рождествено - Проран для взрослых обойдется в 70 рублей, детский билет стоит 35 рублей.

Поездка из Самары в Зольное встанет в 135 рублей для взрослых, 67,5 рублей - для детей.

Проезд по маршрутам Самара - Ширяево, Самара - Богатырь, Поляна им. Фрунзе - Ширяево, Самара - Винновка (монастырь) стоит 100 рублей для взрослых, 50 рублей - для детей.

Провоз багажа или домашних животных до 9 апреля стоит 40 рублей. С 10 апреля тариф вырастет до 50 рублей.

С подробной таблицей тарифов можно ознакомиться на сайте ООО "СРПП".

Напомним, ранее сообщалось, что в некоторые рейсы по маршруту Самара - Рождествено разрешили провозить велосипеды. Стоимость провоза велосипеда составила 80 рублей.