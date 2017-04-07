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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Опубликованы тарифы на пригородные речные маршруты в навигацию-2017

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" обновило информацию о тарифах на проезд по пригородным маршрутам в навигацию 2017 года.

В этом году речное путешествие по маршрутам Самара - Рождествено, Самара - Проран, Рождествено - Проран для взрослых обойдется в 70 рублей, детский билет стоит 35 рублей.

Поездка из Самары в Зольное встанет в 135 рублей для взрослых, 67,5 рублей - для детей.

Проезд по маршрутам Самара - Ширяево, Самара - Богатырь, Поляна им. Фрунзе - Ширяево, Самара - Винновка (монастырь) стоит 100 рублей для взрослых, 50 рублей - для детей.

Провоз багажа или домашних животных до 9 апреля стоит 40 рублей. С 10 апреля тариф вырастет до 50 рублей.

С подробной таблицей тарифов можно ознакомиться на сайте ООО "СРПП".

Напомним, ранее сообщалось, что в некоторые рейсы по маршруту Самара - Рождествено разрешили провозить велосипеды. Стоимость провоза велосипеда составила 80 рублей.

Теги: СРПП транспорт тарифы Самара навигация Волга

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Последние комментарии

Андрей Емелин 21 июня 2016 21:02 А мы такие загораем: Полная карта пляжей Самарской области

Для информации - пляж под Кинапом разрешение на эксплуатацию не получил.Купаться там запрещено.По остальным объектам,в т.ч.по городским пляжам Самары,лучше дополнительно проконсультироваться у Самарского ОСВОДа.(тел.333-55-26)

Еленка Повалихина 23 апреля 2016 00:10 С 3 мая тарифы на проезд в пригородных поездах повысятся на 10%

Жесть конечно. Все дорожает

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