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Досуг Отдых

Официально восемь пляжей Самары будут открыты 15 июня

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главы Самары Олег Фурсов подписал постановление об обеспечении безопасности людей на водных объектах общего пользования на территории города в 2017 году.

Официально восемь пляжей Самары будут открыты 15 июня Официально восемь пляжей Самары будут открыты 15 июня
Фото: Юлия Рубцова

Согласно документу для горожан подготовят восемь пляжей, которые будут официально открыты в период с 15 июня по 15 сентября.

На них будут оборудованы линией поплавков участки акватории с глубиной не более 1,2 м для купания детей и лиц не умеющих плавать. Для маломобильных групп населения на участке пляжа в районе Первой очереди набережной на спуске по ул. Некрасовской будет оснащено специальное место отдыха. Здесь будут установлены поплавки, уложены настилы и установлены пандусы для захода в воду инвалидов-колясочников.

Следить за безопасным отдыхом на пляжах будут на 13 спасательных постах.

Теги: Фурсов Олег Самара Пляжи Волга отдых

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