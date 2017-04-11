Официально восемь пляжей Самары будут открыты 15 июня

Главы Самары Олег Фурсов подписал постановление об обеспечении безопасности людей на водных объектах общего пользования на территории города в 2017 году.

Согласно документу для горожан подготовят восемь пляжей, которые будут официально открыты в период с 15 июня по 15 сентября.

На них будут оборудованы линией поплавков участки акватории с глубиной не более 1,2 м для купания детей и лиц не умеющих плавать. Для маломобильных групп населения на участке пляжа в районе Первой очереди набережной на спуске по ул. Некрасовской будет оснащено специальное место отдыха. Здесь будут установлены поплавки, уложены настилы и установлены пандусы для захода в воду инвалидов-колясочников.

Следить за безопасным отдыхом на пляжах будут на 13 спасательных постах.