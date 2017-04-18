Стало известно, сколько будет стоить вечерняя прогулка на теплоходе с просмотром салюта в честь Дня победы

Самарское речное пассажирское предприятие приглашает 9 мая гостей и жителей Самары на вечернюю двухчасовую прогулку по Волге на теплоходе "Москва" с просмотром праздничного салюта Победы.

Отправление - от Речного вокзала (точное время будет объявлено дополнительно). Стоимость билета для взрослых — 700 рублей, для детей от 5 до 10 лет – 300 рублей. Предварительная продажа билетов открыта с 17 апреля в 4-й кассе Речного вокзала.