Стало известно, сколько будет стоить вечерняя прогулка на теплоходе с просмотром салюта в честь Дня победы

Самарское речное пассажирское предприятие приглашает 9 мая гостей и жителей Самары на вечернюю двухчасовую прогулку по Волге на теплоходе "Москва" с просмотром праздничного салюта Победы.
Отправление - от Речного вокзала (точное время будет объявлено дополнительно).
Стоимость билета для взрослых — 700 рублей, для детей от 5 до 10 лет – 300 рублей.
Предварительная продажа билетов открыта с 17 апреля в 4-й кассе Речного вокзала.
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Спасибо, дорогой артист, что еще... Нет объяснений - плюнул в поклонников.