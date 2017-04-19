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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Вечерний рейс с просмотром салюта на 9 мая совершат сразу два прогулочных теплохода

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стало известно, что в этом году в День Победы на вечернюю прогулку по Волге с просмотром праздничного салюта можно будет совершить не только от речного вокзала, но и от пристани Рождествено. Отправление от обеих пристаней предварительно назначено на 21.30

Напомним, стоимость билета для взрослых - 700 рублей, для детей от 5 до 10 лет - 300 рублей. Предварительная продажа билетов открыта с 17 апреля в 4-й кассе Речного вокзала.

Теги: Самара День Победы навигация развлечения туризм досуг транспорт СРПП Волга Рождествено

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