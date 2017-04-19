Вечерний рейс с просмотром салюта на 9 мая совершат сразу два прогулочных теплохода

Стало известно, что в этом году в День Победы на вечернюю прогулку по Волге с просмотром праздничного салюта можно будет совершить не только от речного вокзала, но и от пристани Рождествено. Отправление от обеих пристаней предварительно назначено на 21.30
Напомним, стоимость билета для взрослых - 700 рублей, для детей от 5 до 10 лет - 300 рублей. Предварительная продажа билетов открыта с 17 апреля в 4-й кассе Речного вокзала.
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Пришёл сегодня к дамбе под кинапом. В 9.30 пээски не было, минут 15 простоял и ушёл
Для информации - пляж под Кинапом разрешение на эксплуатацию не получил.Купаться там запрещено.По остальным объектам,в т.ч.по городским пляжам Самары,лучше дополнительно проконсультироваться у Самарского ОСВОДа.(тел.333-55-26)