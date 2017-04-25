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Досуг Отдых

В "Космопорте" открылся новый контактный зоопарк со львом, медведем и леопардом

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ТРК "Космопорт" открылся контактный зоопарк "Мадагаскар". Здесь можно сделать фотографии с хищными животными, покормить с руки льва, дать "пять" медведю и даже поиграть волком.

Фото: Архив «ВН»

Как сообщает пресс-служба торгово-развлекательного комплекса, кроме того в зоопарке можно познакомиться с лисами, белками, сахарными поссумами (летягами), леопардом, кроликами, морскими свинками и другими животными.

Зоопарк работает на первом этаже в третьей галерее рядом со "Спортмастером" - с 10:00 до 21:00 без выходных дней. Детский билет стоит 300 рублей, взрослый — 350 рублей. Детям до трех лет и детям-инвалидам — вход бесплатный.

Теги: Самара контактный зоопарк ТЦ Космопорт досуг животные

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