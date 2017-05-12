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Права потребителя

В самарском "Мире кожи" обнаружили 15 контрафактных курток стоимостью более 1,3 млн рублей

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области провели внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в ТЦ "Мир кожи". Основанием для проведения проверки явилось обращение гражданина, права которого оказались нарушены.

В ходе контрольного мероприятия установлена продажа товаров без обязательной маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а именно: в реализации находились 15 меховых изделий торговой марки "PolarBear" на общую сумму 1 328 тыс. рублей. При сопоставлении информации на маркировке меховых изделий, предъявленных товарно-сопроводительных документов, и информации, размещенной на сайте "Контроль маркировки изделий RFID-метками", было установлено несоответствие (невозможность идентифицировать) КИЗов и  реализуемого товара.

По факту выявленного правонарушения в отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. Постановлением Мирового судьи судебного участка № 7 Октябрьского судебного района города Самары индивидуальный предприниматель признан виновным и привлечен к административной ответственности.

Теги: Самара Роспотребнадзор шубы маркировка нарушения ТЦ Мир кожи

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Последние комментарии

Наталия Бочарова 23 марта 2016 13:52 Скандальное движение потребителей "Хрюши против" пришло в Самару

они такие няшки, мне нравятся мордашки этих хрюш! Но почему-то когда я сама хочу найти просрочку, в той же пятерочке - все чисто! Что я делаю не так? В чем секрет их успеха? И в чем успех?

Владимир Комаров 15 марта 2016 16:01 Насколько подорожают коммунальные услуги в 2016 году

Кто не платил, так и не будет платить. Его никакими штрафами не испугаешь.

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