В самарском "Мире кожи" обнаружили 15 контрафактных курток стоимостью более 1,3 млн рублей

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области провели внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в ТЦ "Мир кожи". Основанием для проведения проверки явилось обращение гражданина, права которого оказались нарушены.

В ходе контрольного мероприятия установлена продажа товаров без обязательной маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а именно: в реализации находились 15 меховых изделий торговой марки "PolarBear" на общую сумму 1 328 тыс. рублей. При сопоставлении информации на маркировке меховых изделий, предъявленных товарно-сопроводительных документов, и информации, размещенной на сайте "Контроль маркировки изделий RFID-метками", было установлено несоответствие (невозможность идентифицировать) КИЗов и реализуемого товара.

По факту выявленного правонарушения в отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. Постановлением Мирового судьи судебного участка № 7 Октябрьского судебного района города Самары индивидуальный предприниматель признан виновным и привлечен к административной ответственности.