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Досуг Отдых

В "Гудке" открылся фудкорт

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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15 мая свои двери открыл первый резидент в зоне фудкорта ТЦ "Гудок". Им стала сеть "Бургер Кинг".

Фото: Архив «ВН»

Как сообщается в официальной группе торгового центра, закусочная будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 на третьем этаже.

Теги: ТЦ Гудок Самара Бургер Кинг общепит досуг шопинг кафе

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