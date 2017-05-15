В "Гудке" открылся фудкорт

15 мая свои двери открыл первый резидент в зоне фудкорта ТЦ "Гудок". Им стала сеть "Бургер Кинг".
Как сообщается в официальной группе торгового центра, закусочная будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 на третьем этаже.
15 мая свои двери открыл первый резидент в зоне фудкорта ТЦ "Гудок". Им стала сеть "Бургер Кинг".
Как сообщается в официальной группе торгового центра, закусочная будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 на третьем этаже.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Интересно, кто разрешил открытие такого "зоопарка"? Это не те животные, которые должны содержаться в подобных условиях
По христиански, на некрополе