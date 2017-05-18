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На Ленинградке откроют пивные часы с обратным отсчетом времени до ЧМ-2018

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 мая в Самаре на Ленинградской улице, рядом с домом №61 состоится торжественная церемония запуска часов обратного отсчета до Чемпионата мира по футболу 2018. Организатором акции выступит безалкогольное пиво BUD Alcohol Free.

Сообщается, что примерно в 14:00 церемонию открытия часов посетят почетные гости – государственные и общественные деятели, футбольные функционеры, послы ЧМ-2018. Они запустят отсчет до первого матча.

Рядом с часами на время мероприятия будет установлен шатер, в котором гости праздника смогут поиграть в кикер, фингер-бол, а также забить пенальти и получить призы. Также среди посетителей будет проведена викторина, победитель которой получит памятные подарки от организаторов.

Теги: Самара пиво ЧМ-2018 часы акция футбол

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