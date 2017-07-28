В "Гудке" готовится к открытию детский город профессий и парк развлечений

В сентябре вместе с мягким кинотеатром в "Гудке" откроется семейный парк развлечений "Мегалэнд" и детский город профессий "Чадоград". Посетителей парка ждут экстрим-парк, батутная арена, автодром, горки, многоуровневый детский лабиринт, парк разнообразных развлекательных аппаратов с призотекой, детский сад с гувернерами для самых маленьких и другие развлечения. Как сообщили "Волга Ньюс" в пресс-службе ТЦ "ГудОк", в детском саду можно будет оставлять детей от четырех лет на время шопинга, до четырех лет необходимо присутствие родителя.

В "Мегалэнде" также откроется "Чадоград" - это небольшой детский городок внутри торгово-развлекательного комплекса. Здесь каждый ребенок сможет попробовать себя в той или иной профессии (их будет более 60) и заработать игрушечные деньги, которые, как и настоящие, можно будет тратить внутри городка. Интересно, что в город профессий "Чадоград" будут привлекать реальные банки и строительные компании, которые будут играть с детьми и заниматься их профориентацией.