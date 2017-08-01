В каких случаях пенсионеру нужно подтверждать свой трудовой стаж

Каждый из нас рано или поздно задумывается о том, какой окажется его будущая пенсия. И чем раньше мы задумаемся на эту тему, тем у нас больше шансов заработать пенсию побольше. Но даже тем, кто уже близок к "выходу на заслуженный отдых", стоит разобраться в правилах оформления пенсий, чтобы добиться максимальных начислений за честно отработанные годы.
Впрочем, само понятие "трудовая пенсия" с 2015 года из пенсионного законодательства ушло. Теперь в нашей стране существует два вида пенсий: страховая и накопительная. На данный момент основным видом пенсионного обеспечения является страховая пенсия. Одним из главных факторов, влияющих на ее размер, является стаж, который, в свою очередь, бывает страховой и общий.
Страховой стаж
Это продолжительность периодов работы, за которые гражданину начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд России.
Также сюда включаются нестраховые периоды — к ним относятся, например, служба в армии, уход одним из родителей за ребенком до полутора лет (но не более шести лет в общей сложности), уход трудоспособным гражданином за инвалидом I группы, а также за ребенком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет и прочее. Данные периоды засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы независимо от их продолжительности, в течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР. Если несколько входящих в стаж периодов совпадают по времени, то при назначении пенсии учитывается только один из них — по выбору самого гражданина, обратившегося за установлением пенсии.
Как объясняют в самарском отделении ПФ РФ, с 2015 года пенсионные права граждан за каждый трудовой год фиксируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах, или, как их еще называют, пенсионных баллах. "При назначении пенсии баллы переводятся в рубли, — говорит управляющий отделением Анна Зайцева. — За социально значимые периоды жизни, которые также включаются в стаж как нестраховые периоды, также начисляются баллы, их величина устанавливается законом".
Общий трудовой стаж
Это суммарная продолжительность периодов работы и другой общественно-полезной деятельности до 1 января 2002 года. Иными словами, оценка пенсионных прав застрахованных лиц по состоянию на 1 января 2002 года осуществляется путем их конвертации (преобразования) в расчетный пенсионный капитал. При этом применяется тот вариант оценки пенсионных прав, который позволяет установить гражданину пенсию в наибольшем размере.
Исчисление продолжительности периодов работы до 2002 года, включаемых в общий трудовой стаж, производится в календарном порядке по их фактической продолжительности. При этом некоторые периоды работы могут оцениваться в льготном порядке, как год за полтора, год за два или даже год за три. Так, например, работа в течение полного навигационного периода на водном транспорте и работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей промышленности включаются в стаж как полный год работы независимо от фактической продолжительности этих периодов.
Неоспоримые доказательства
Пенсионные права будущих пенсионеров, которые с самого начала своего трудового пути были зарегистрированы в системе обязательного пенсионного страхования, сегодня учитываются в режиме онлайн. А вот гражданам, которые начали работать задолго до системы индивидуального персонифицированного учета пенсионных прав, до сих пор приходится непросто. При обращении за пенсией заявитель обязан представить документы личного хранения о своей трудовой деятельности, стаже и заработке. Основным документом, подтверждающим периоды работы до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица, является трудовая книжка.
"В соответствии с действующим законодательством обязанность по предоставлению документов личного хранения, необходимых для назначения (перерасчета) пенсии, в том числе трудовой книжки, возложена на гражданина, — комментирует Анна Зайцева. — Записи в трудовой книжке должны быть оформлены в соответствии с требованиями к порядку их ведения. И если все записи кадровыми службами организаций сделаны правильно, дополнительного подтверждения стажа не требуется".
При отсутствии трудовой книжки, как и в тех случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные и неточные записи, либо не содержатся записи об отдельных периодах работы, в подтверждение трудового стажа принимаются архивные справки, выдаваемые работодателем, либо архивным учреждением: выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении, а также иные документы, содержащие сведения о периодах работы.
Здесь начинается самый спорный этап. Если существующий работодатель в определенных ситуациях может предоставить справки, подтверждающие стаж и заработок, то по ликвидированным работодателям, особенно если документы не сданы на хранение в в архивные учреждения, поиски необходимых для назначения пенсии документов могут занять много времени и не всегда приведут к положительному результату. В этом случае в Пенсионном фонде заявляют, что юридические факты о периодах трудовой деятельности могут устанавливаться судебными органами.
В случае, если все-таки документы сданы на хранение в архивное учреждение, необходимо направить туда запрос. К его оформлению жестких требований не установлено, заявление на имя директора архива составляется в свободной форме. В запросе обязательно должны быть указаны следующие данные: ФИО (смена ФИО, если была), интересующий период, адрес, по которому нужно направить ответ архива, контактный телефон, а также о чем и для какой цели запрашивается информация. Чаще всего заявителю приходит ответ в виде архивной справки, реже — архивной выписки или копии документа. В архивную справку включаются данные за то время, за которое имеются сведения в документах архива: приводится точное название должности, занимаемой гражданином, и период его работы. В качестве документов, подтверждающих трудовой стаж, используются приказы по личному составу, по основной деятельности, лицевые счета и другие документы.
"При необходимости специалисты территориального органа ПФ РФ оказывают содействие в запросе необходимых документов, в том числе в рамках заблаговременной работы по подготовке лиц, уходящих на пенсию, — говорит Анна. Зайцева. — Поэтому обращаться в территориальный орган ПФР по месту жительства мы рекомендуем за два года до возникновения права на пенсию с соответствующим заявлением".
Анна Зайцева, управляющий отделением ПФ РФ по Самарской области:
- Индивидуальные предприниматели и другие самозанятые граждане также являются участниками системы обязательного пенсионного страхования. В их страховой стаж входит весь период, в течение которого начисляются и уплачиваются страховые взносы.
Государственные гарантии
10 мая 2017 года принято постановление № 546, согласно которому усовершенствован порядок подтверждения периода ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет.
Теперь эти периоды подтверждаются сведениями персонифицированного учета, а для этого соответствующая информация будет ежегодно включаться в лицевые счета граждан, осуществляющих уход. Когда такой гражданин пойдет на пенсию, все сведения о его пенсионных правах за трудовую жизнь и за периоды ухода уже будут сформированы и будут храниться на индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде РФ.
Также в пенсионном праве есть понятие "иные периоды, засчитываемые в страховой стаж". На профессиональном языке это называется "нестраховые" периоды. С точки зрения чисто коммерческого страхования они не должны иметь значения. Но обязательное пенсионное страхование, помимо основной функции (возмещения утраченного дохода), выполняет и важнейшие социальные задачи. По сути, зачет в страховой стаж "нестраховых" периодов является государственной гарантией, льготой, предоставляемой гражданам в связи с выполнением общественно-полезной деятельности или по каким-либо иным причинам, которые признаются законодателем значимыми.
Однако все "нестраховые" периоды засчитываются в стаж только при условии, что такому периоду предшествовали или за ним следовали периоды работы. То есть страховой стаж не может состоять исключительно из "нестраховых" периодов.
10 "нестраховых" периодов
Последние комментарии
О, Скай Вэй как нельзя лучше иллюстрирует данную статью. Чем безумнее его обещания и идеи, тем с большим энтузиазмом несут лохи-"инвесторы" свои деньги в этот "проект". Когда-нибудь про Скайвэй напишут книжку "Как сделать так, чтоб тебя кормили 100 тыс. людей, а тебе за это ничего не было"))
Ну вы молодцы, взялись за раскрутку самого наглого лохотрона на просторах СНГ, который возможно скоро станет новым МММ. Изучите биографию Юницкого, он уже поимел инвесторов и не раз: в 2008-2010 гг в Дубно, в 2010-2011 гг в Австралии, потом была попытка развести людей в Литве, но за него взялась прокуратура и он слинял в РБ. Сегодня Литва, Латвия, Чехия официально объявили Скайвэй финансовым мошенничеством. Если нужна инфа, можете обращаться, у нас много компромата собрано на Юницкого и Скайвэй, всю их схему работы. Можете за помощью обратиться к порталу Онлайнер в РБ, он у нас в стране сражается со Скайвэй, печатает разоблачительные статьи, судится с Юницким. Думаю они вам с удовольствием помогут с информацией. Надо душить этих мразей, пока они массово в народ не полезли.