В каких случаях пенсионеру нужно подтверждать свой трудовой стаж

Каждый из нас рано или поздно задумывается о том, какой окажется его будущая пенсия. И чем раньше мы задумаемся на эту тему, тем у нас больше шансов заработать пенсию побольше. Но даже тем, кто уже близок к "выходу на заслуженный отдых", стоит разобраться в правилах оформления пенсий, чтобы добиться максимальных начислений за честно отработанные годы.

Впрочем, само понятие "трудовая пенсия" с 2015 года из пенсионного законодательства ушло. Теперь в нашей стране существует два вида пенсий: страховая и накопительная. На данный момент основным видом пенсионного обеспечения является страховая пенсия. Одним из главных факторов, влияющих на ее размер, является стаж, который, в свою очередь, бывает страховой и общий.



Страховой стаж

Это продолжительность периодов работы, за которые гражданину начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд России.

Также сюда включаются нестраховые периоды — к ним относятся, например, служба в армии, уход одним из родителей за ребенком до полутора лет (но не более шести лет в общей сложности), уход трудоспособным гражданином за инвалидом I группы, а также за ребенком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет и прочее. Данные периоды засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы независимо от их продолжительности, в течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР. Если несколько входящих в стаж периодов совпадают по времени, то при назначении пенсии учитывается только один из них — по выбору самого гражданина, обратившегося за установлением пенсии.

Как объясняют в самарском отделении ПФ РФ, с 2015 года пенсионные права граждан за каждый трудовой год фиксируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах, или, как их еще называют, пенсионных баллах. "При назначении пенсии баллы переводятся в рубли, — говорит управляющий отделением Анна Зайцева. — За социально значимые периоды жизни, которые также включаются в стаж как нестраховые периоды, также начисляются баллы, их величина устанавливается законом".





Восемь вопросов о будущей пенсии "Я, может, только жить начинаю: на пенсию перехожу", — говорил почтальон Печкин во всем известном мультике. Впрочем, пока мы молоды и полны сил, перспектива жить на одну пенсию кажется нам далекой и весьма туманной. А между тем формирование пенсии начинается с момента первого трудоустройства на работу и получения первой зарплаты. Грамотное распоряжение этими средствами может существенно повысить уровень жизни в пожилом возрасте.

Общий трудовой стаж

Это суммарная продолжительность периодов работы и другой общественно-полезной деятельности до 1 января 2002 года. Иными словами, оценка пенсионных прав застрахованных лиц по состоянию на 1 января 2002 года осуществляется путем их конвертации (преобразования) в расчетный пенсионный капитал. При этом применяется тот вариант оценки пенсионных прав, который позволяет установить гражданину пенсию в наибольшем размере.

Исчисление продолжительности периодов работы до 2002 года, включаемых в общий трудовой стаж, производится в календарном порядке по их фактической продолжительности. При этом некоторые периоды работы могут оцениваться в льготном порядке, как год за полтора, год за два или даже год за три. Так, например, работа в течение полного навигационного периода на водном транспорте и работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей промышленности включаются в стаж как полный год работы независимо от фактической продолжительности этих периодов.



Неоспоримые доказательства

Пенсионные права будущих пенсионеров, которые с самого начала своего трудового пути были зарегистрированы в системе обязательного пенсионного страхования, сегодня учитываются в режиме онлайн. А вот гражданам, которые начали работать задолго до системы индивидуального персонифицированного учета пенсионных прав, до сих пор приходится непросто. При обращении за пенсией заявитель обязан представить документы личного хранения о своей трудовой деятельности, стаже и заработке. Основным документом, подтверждающим периоды работы до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица, является трудовая книжка.

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"В соответствии с действующим законодательством обязанность по предоставлению документов личного хранения, необходимых для назначения (перерасчета) пенсии, в том числе трудовой книжки, возложена на гражданина, — комментирует Анна Зайцева. — Записи в трудовой книжке должны быть оформлены в соответствии с требованиями к порядку их ведения. И если все записи кадровыми службами организаций сделаны правильно, дополнительного подтверждения стажа не требуется".

При отсутствии трудовой книжки, как и в тех случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные и неточные записи, либо не содержатся записи об отдельных периодах работы, в подтверждение трудового стажа принимаются архивные справки, выдаваемые работодателем, либо архивным учреждением: выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении, а также иные документы, содержащие сведения о периодах работы.

Здесь начинается самый спорный этап. Если существующий работодатель в определенных ситуациях может предоставить справки, подтверждающие стаж и заработок, то по ликвидированным работодателям, особенно если документы не сданы на хранение в в архивные учреждения, поиски необходимых для назначения пенсии документов могут занять много времени и не всегда приведут к положительному результату. В этом случае в Пенсионном фонде заявляют, что юридические факты о периодах трудовой деятельности могут устанавливаться судебными органами.

В случае, если все-таки документы сданы на хранение в архивное учреждение, необходимо направить туда запрос. К его оформлению жестких требований не установлено, заявление на имя директора архива составляется в свободной форме. В запросе обязательно должны быть указаны следующие данные: ФИО (смена ФИО, если была), интересующий период, адрес, по которому нужно направить ответ архива, контактный телефон, а также о чем и для какой цели запрашивается информация. Чаще всего заявителю приходит ответ в виде архивной справки, реже — архивной выписки или копии документа. В архивную справку включаются данные за то время, за которое имеются сведения в документах архива: приводится точное название должности, занимаемой гражданином, и период его работы. В качестве документов, подтверждающих трудовой стаж, используются приказы по личному составу, по основной деятельности, лицевые счета и другие документы.

"При необходимости специалисты территориального органа ПФ РФ оказывают содействие в запросе необходимых документов, в том числе в рамках заблаговременной работы по подготовке лиц, уходящих на пенсию, — говорит Анна. Зайцева. — Поэтому обращаться в территориальный орган ПФР по месту жительства мы рекомендуем за два года до возникновения права на пенсию с соответствующим заявлением".

Анна Зайцева, управляющий отделением ПФ РФ по Самарской области:

- Индивидуальные предприниматели и другие самозанятые граждане также являются участниками системы обязательного пенсионного страхования. В их страховой стаж входит весь период, в течение которого начисляются и уплачиваются страховые взносы.



Государственные гарантии

10 мая 2017 года принято постановление № 546, согласно которому усовершенствован порядок подтверждения периода ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет.

Теперь эти периоды подтверждаются сведениями персонифицированного учета, а для этого соответствующая информация будет ежегодно включаться в лицевые счета граждан, осуществляющих уход. Когда такой гражданин пойдет на пенсию, все сведения о его пенсионных правах за трудовую жизнь и за периоды ухода уже будут сформированы и будут храниться на индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде РФ.

Также в пенсионном праве есть понятие "иные периоды, засчитываемые в страховой стаж". На профессиональном языке это называется "нестраховые" периоды. С точки зрения чисто коммерческого страхования они не должны иметь значения. Но обязательное пенсионное страхование, помимо основной функции (возмещения утраченного дохода), выполняет и важнейшие социальные задачи. По сути, зачет в страховой стаж "нестраховых" периодов является государственной гарантией, льготой, предоставляемой гражданам в связи с выполнением общественно-полезной деятельности или по каким-либо иным причинам, которые признаются законодателем значимыми.

Однако все "нестраховые" периоды засчитываются в стаж только при условии, что такому периоду предшествовали или за ним следовали периоды работы. То есть страховой стаж не может состоять исключительно из "нестраховых" периодов.

10 "нестраховых" периодов