Как распознать финансовую пирамиду? Советы от Самарского отделения Центробанка

Деятельность так называемых финансовых пирамид по-прежнему остается серьезной проблемой. Основная цель таких организаций – сбор денежных средств у доверчивых людей, надеющихся на быстрое обогащение без приложения усилий и без вложения значительной суммы денег.

Как распознать мошенников?

При всем многообразии форм у этих "предприятий" есть общие черты, по которым можно определить, что перед вами мошенники. Эти организации, как правило, предлагают доходность, существенно превышающую рыночный уровень, при этом они обычно не ведут инвестиционную или предпринимательскую деятельность. Финансовые пирамиды возникают из ниоткуда: отсутствует какая-либо информация об их деятельности в прошлом, финансовом положении, собственных средствах.

Работая непродолжительное время, современные финансовые пирамиды проводят агрессивную рекламную кампанию, используя интернет, социальные сети, средства массовой информации. При этом они могут не скрывать, что являются финансовыми пирамидами — классическим примером является "МММ"

Мошенники также могут действовать под видом участников финансового рынка: микрофинансовых организаций (МФО), кредитных потребительских кооперативов (КПК) и ломбардов. Чаще всего они привлекают денежные средства от населения в виде займов или через продажу различных векселей.

Наконец, действуют финансовые пирамиды, предлагающие услуги по погашению задолженности граждан перед банками и МФО. Клиенту предлагают передать компании денежные средства, составляющие некоторую часть суммы кредита или займа, а компания взамен обязуется рассчитаться с банком или МФО по обязательствам клиента.

Что следует предпринять, чтобы не попасться на удочку мошенников?

В первую очередь нужно обратить внимание на период существования организации, ее репутацию, рейтинг кредитоспособности, наличие лицензий Центрального банка Российской Федерации или нахождение в специальном реестре Банка России. Реестры опубликованы на сайте Банка России www.cbr.ru в разделе "Финансовые рынки / Надзор за участниками финансовых рынков". Сверьте эти данные со сведениями, размещенными на сайте организации.

Помните об ограничениях, которые существуют для разных видов некредитных финансовых организаций. Например, МФО, осуществляющие деятельность в виде микрофинансовой компании, могут привлекать денежные средства граждан, не являющихся учредителями этих компаний, лишь в сумме не менее 1,5 млн руб. Тогда как МФО, осуществляющие деятельность в виде микрокредитной компании, не могут привлекать денежные средства граждан, не являющихся учредителями этих компаний, вовсе.

Чтобы не стать жертвами "финансовых пирамид" и противостоять мошенникам, следует помнить несколько простых правил грамотного финансового поведения:

1. Если вам обещают гарантированные проценты и возвратность средств, уточните, что это за организация. Гарантировать возвратность вложений и процентов по ним могут только банки.

2. Если вас заверяют, что все ваши средства застрахованы, попросите компанию указать название страховщика, проверьте у него наличие лицензии на страхование финансовых рисков (информация об этом размещена на сайте Банка России) и величину застрахованной ответственности, а также внимательно изучите условия договора. Может оказаться, что, на самом деле, риск невозврата ваших сбережений застраховать "забыли".

3. Если вам предлагают привлечь новых инвесторов, привести друзей, знакомых и обещают за это денежное вознаграждение, не подписывайте договор, если не хотите стать жертвой строителей финансовой пирамиды. Денежное вознаграждение за привлечение новых клиентов — один из классических признаков пирамиды.

4. Если вам предлагают оплатить наличными участие в семинаре, обучение, оформление документов, взноса, акций и прочее, минуя банк, без подтверждающих оплату документов есть все основания не доверять этой организации: она избегает контроля государства за движением денежных средств.

5. Если вам предлагают участие в программе по приобретению ценных вещей, автомобилей, участков, квартир и прочего по льготным ценам и обещают выдать заем по ставке, существенно ниже среднерыночных значений процентных ставок по кредитам (займам), но просят сделать первоначальный взнос от 5 до 20% общей суммы, не отдавайте деньги без одновременного оформления документов на приобретение товаров и услуг.

6. Если вам предлагают помощь в погашении долга перед банком или иной организацией и для этого просят внести определенную часть суммы долга в обмен на обязательство погасить ваш долг, попросите официально переоформить ваш долг перед банком или МФО на организацию, сделавшую вам предложение.

Будьте бдительны, не покупайтесь на нереальные обещания. Не дайте себя обмануть!