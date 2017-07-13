Восемь вопросов о будущей пенсии

"Я, может, только жить начинаю: на пенсию перехожу", — говорил почтальон Печкин во всем известном мультике. Впрочем, пока мы молоды и полны сил, перспектива жить на одну пенсию кажется нам далекой и весьма туманной. А между тем формирование пенсии начинается с момента первого трудоустройства на работу и получения первой зарплаты. Грамотное распоряжение этими средствами может существенно повысить уровень жизни в пожилом возрасте.

Сегодня помимо государственного Пенсионного Фонда РФ в стране действует немало негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и управляющих компаний, которые при и так не самой простой пенсионной системе "перетягивают одеяло" каждый в свою сторону. Мы обратились к специалистам Самарского отделения Пенсионного фонда РФ, чтобы получить ответы на самые популярные вопросы о будущей пенсии.

Куда идут пенсионные отчисления работодателя?

Ежемесячно работодатель отчисляет сумму в 22% от фонда оплаты труда в пенсионную систему. Из них 16% относится к страховой, а 6% — к накопительной части вашей будущей пенсии. Соответственно, чем выше официальная зарплата, тем больше "капает" на ваш пенсионный счет.

Страховые взносы в счет будущей пенсии отражаются на вашем личном счете в государственном Пенсионном фонде РФ. Впрочем, это только информация о ваших пенсионных правах. А вот накопительная пенсия — это денежные средства, которыми вы можете распоряжаться. С 2014 года на формирование накопительной пенсии введен мораторий — все 22%, отчисляемые работодателем, поступают в счет будущей страховой пенсии. Однако у нас сохранилось право распоряжаться суммой пенсионных накоплений, сформированной до введения моратория.

Какие инвестиционные инструменты защитят сбережения от инфляции Значительный рост цен на основные товары и услуги не лучшим образом отражается на семейном бюджете самарцев: расходы увеличиваются, а возможность отложить что-то "про запас" устремляется к нулю. В сложившейся ситуации особо взвешенного подхода требуют средства, которые были накоплены ранее и относятся к категории "денежных резервов". Узнаем, как грамотно распорядиться своими сбережениями, чтобы они не обесценились в результате инфляции.

Как распорядиться накопительной пенсией?

Средства накопительной пенсии, сформированные до 2014 года, можно оставить в Пенсионном фонде РФ, в этом случае вам нужно будет выбрать управляющую компанию (УК) — частную или государственную. Государственной управляющей компанией является "Внешэкономбанк" (доходность этой УК с 2005 по 2016 гг — около 6,6% в год). Перечень частных управляющих компаний размещен на сайте ПФР. Средняя их доходность за 2005–2016 гг. составила 7,1%.

Второй вариант — доверить одному из НПФ. После завершения в 2016 году процедуры их лицензирования и акционирования Центробанк РФ определил список из 38 организаций, имеющих право привлекать накопления граждан. Доходность каждого из НПФ публикуется на сайте Центробанка РФ, и прежде чем переводить туда деньги, лучше с этими данными ознакомиться. Средняя доходность НПФ с 2005 по 2015 гг составила 4,6% в год.

Уточните, где именно зарегистрирован НПФ, есть ли у него отделение в вашем городе, и как впоследствии НПФ будет начислять и выплачивать вам пенсию. Дело в том, что назначение пенсии требует личного заявления, для подачи которого придется ехать, например, в Москву.

В отличие от НПФ, которые вкладывают пенсионные накопления граждан в множество активов сразу, чтобы уменьшить риск, УК, как правило, вкладывают средства в какую-то конкретную отрасль — нефтяную, железнодорожную и т. п. Возможность заработать тут больше, но и риск потери выше. Плюс к этому надо понимать, что и УК, и НПФ, зарабатывая для вас инвестиционный доход, разумеется, берут процент за свои услуги.

Где находится ваша накопительная пенсия?

До сих пор многие самарцы при этом вопросе лишь растерянно пожимают плечами. Причина проста: несколько лет назад негосударственные пенсионные фонды развили бурную деятельность по привлечению клиентов с обходами квартир и организаций, и зачастую уговаривали подписать документы на перевод накопительной пенсии до того, как человек мог досконально во всем разобраться. После этого в процессе акционирования и лицензирования часть НПФ сменили название или вовсе лишились лицензии. Поэтому эксперты рекомендуют прежде всего выяснить, где именно сейчас находится ваша сформированная до наступления моратория накопительная пенсия. Сделать это можно, обратившись в Пенсионный фонд РФ лично или онлайн, в Личном кабинете на сайте www.pfrf.ru (для доступа необходима регистрация на портале Госуслуг).

Копим на старость в обход пенсионных фондов Мысли о том, как и на что мы жить после выхода на пенсию, рано или поздно посещают каждого из нас. Реформы, происходящие в системе пенсионного обеспечения, к сожалению, не внушают большого оптимизма на этот счет. Поэтому вопрос как подстраховаться и самостоятельно создать "подушку безопасности" к наступлению старости актуален сегодня как никогда. Узнаем, с помощью каких финансовых инструментов можно достичь этой цели.

Что делать, если ваш НПФ лишили лицензии?

Если накопительная часть пенсии находилась в НПФ, лицензия у которого была аннулирована, вам не нужно предпринимать специальные меры, чтобы вернуть пенсионные накопления. За вас все сделает Центральный банк РФ. Ваши средства автоматически перейдут в Пенсионный фонд РФ, в государственную УК. При этом вы можете оставить свои накопления там, а можете перевести в частную УК или в НПФ.

Знайте: сумма средств пенсионных накоплений, гарантированная к передаче в ПФР равна номиналу, то есть сумме взносов, которые уплатили за вас ваши работодатели, без учета инвестиционного дохода, а также средствам, уплаченным в рамках Программы софинансирования и сформированные за счёт материнского (семейного) капитала. Если вырученные средства от реализации Агентством по страхованию вкладов (АСВ) активов НПФ превысят размер гарантируемого номинала, то эта разница также поступит в ПФР для восстановления застрахованным лицом потерянного инвестиционного дохода. После возврата денег в ПФР вы можете выбирать НПФ по своему усмотрению.

Могут ли перевести ваши пенсионные накопления без вашего ведома?

По закону такого права никто не имеет, однако время от времени это все-таки происходит — для этого мошенники пользуются вашими персональными данными, которые вы где-то неосторожно оставили. И если вы вдруг попали в такую ситуацию, можно обратиться с жалобой на НПФ в Службу Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров (телефон для бесплатных звонков из регионов России — 8-800-250-40-72), а также подать на такой НПФ в суд.

Как перевести накопительную пенсию из одного фонда в другой?

Чтобы перевести сформированную до моратория накопительную пенсию (независимо от того, где она сейчас находится), нужно обращаться в ПФ РФ. Сделать это можно тремя способами — прийти лично и написать заявление, отправить нотариально заверенное заявление по почте или через портал Госуслуг при наличии регистрации и усиленной квалифицированной электронной подписи. А вот оставлять свои личные данные сомнительным "консультантам" и подписывать какие-либо заявления вне стен Пенсионного фонда не стоит.

Что такое инвестиционный доход?

Инвестиционный доход от ваших пенсионных накоплений — это та прибавка к отчислениям вашего работодателя, которые пенсионные фонды получают, вкладывая ваши средства в облигации, акции и прочие активы. Однако важно помнить (об этом в НПФ обычно умалчивают), что при переводе средств из одного фонда в другой эту сумму можно потерять. Дело в том, что полученный вашим фондом доход фиксируется не каждый год, а раз в пять лет. И если вы забираете деньги из фонда, полагающаяся вам сумма рассчитывается именно на момент последней фиксации инвестдохода. Поэтому прежде чем переводить средства из одного пенсионного фонда в другой, уточните в ПФ РФ, когда именно в последний раз фиксировался ваш инвестиционный доход.

Эксперты советуют переводить средства досрочно только в том случае, если вас категорически не устраивает доходность вашего НПФ и оставляя там средства вы теряете больше, чем при переводе. Например, в 2017 году подать заявление о переходе в другой НПФ без потерь инвестиционного дохода могут граждане, у которых предыдущая смена страховщика произошла в 2013 году.

Что делать, если вы перевели накопительную пенсию, а теперь передумали?

Если средства ваших пенсионных накоплений уже были переданы в НПФ, вы можете воспользоваться правом на переход в ПФР, однако при этом следует учитывать, что в случае подачи заявления о досрочном переходе ваши пенсионные накопления могут быть переданы новому страховщику (ПФР) без инвестиционного дохода, полученного предыдущим страховщиком (НПФ). Соответствующее заявление можно подать не позднее 31 декабря текущего года. Если вами в 2017 году был заключен договор об обязательном пенсионном страховании с НПФ, то средства ваших пенсионных накоплений в текущем году еще не переданы в НПФ. Поэтому вы можете обратиться в НПФ и аннулировать свой договор. Не забудьте получить письменное подтверждение его аннулирования.

Анна Зайцева, управляющий Отделением ПФР по Самарской области:

- Если обратиться за назначением пенсии не сразу после наступления пенсионного возраста, количество ваших пенсионных баллов будет увеличено на специальный коэффициент. Он зависит от того, сколько лет вы будете продолжать работать, не обращаясь за пенсией. Так, если обратиться на пять лет позже, размер пенсии может увеличиться на 40%.