Группа "Секрет" отменила свой концерт в Самаре

Сегодня, 12 марта, в 19:00 в "МТЛ Арене" должен был выступить бит-квартет "Секрет" в составе Максима Леонидова, Андрея Заблудовского, Алексея Мурашова и Николая Фоменко. Однако 8 марта музыканты сообщили об отмене концертов в Самаре и еще в двух городах.

В официальном паблике группы "ВКонтакте" сообщалось: "Друзья, к сожалению, концерты в Самаре, Саратове, Пензе не состоятся. По не зависящим от артистов причинам. Приносим свои искренние извинения за неудобства! За возвратом средств обращайтесь к вашим билетным операторам".

Добавим, что попасть на концерт в Самаре предлагалось, купив билет по цене до 4 тыс. рублей. Теперь информацию о возврате уже купленных билетов можно получить по тел. (846) 205 77 40.



