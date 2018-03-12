Житель Самары судился с застройщиком из-за "ревущих" труб

В Самарском районном суде было вынесено положительное решение по иску жителя Самары Андрея Иванова.

Он приобрел долевку в Октябрьском районе. После заселения покупателя начал беспокоить шум от инженерного оборудования в подвале здания, который превышал предельно допустимые санитарно-гигиенические нормы.

Данный факт был подтвержден независимой экспертизой, которая также показала, что часть оборудования в местах примыкания труб и в местах расположения насосов на бетонных полах не имеет резиновых виброизоляторов. Звукоизоляция же из пенопласта не решает проблемы и является лишь имитацией.

Истец в суде потребовал устранить недостатки, ведущие к превышению уровня шума в квартире, и выплатить ряд компенсаций.

Судом требования были поддержаны. Было решено, кроме проведения работ, взыскать с застройщика неустойку в размере 10 тыс. рублей, компенсацию морального вреда - 5 тыс. рублей, расходы на представителя и судебную экспертизу 23 тыс. рублей и штраф 3,7 тыс. рублей.