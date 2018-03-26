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Стало известно, как поднимутся тарифы на коммуналку в Самарской области

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно постановлению правительства Самарской области об утверждении предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 2018 году, в Самаре, Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевске рост цен на услуги ЖКУ составит 4,6%.

В поселках Рощинском, Черноречье и Спиридоновке — на 6,5%, в Кинель-Черкассах — на 3,9%, в Чапаевске — на 3%.

"Это индекс повышения коммунального платежа, — подчеркнул в пятницу, во время круглого стола по ЖКХ председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских. — То есть, если представить, что житель Самары платил за услуги ЖКХ 1 тыс. рублей в месяц, то с 1 июля исходя из того же объема потребления коммунальных услуг он будет платить 1046 рублей."

Теги: Часовских Виктор Самара Тольятти Сызрань коммунальные платежи тарифы Самарская область

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