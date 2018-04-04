В регионах продолжают задирать цены на размещение болельщиков ЧМ-2018

Федеральное агентство по туризму опубликовало обновленный список отелей, завышающих цены во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В Самарской области количество проштрафившихся объектов гостеприимства не увеличилось, при том что другие регионы показывают неутешительную динамику.

По состоянию на 22 марта больше всего случаев нарушений отмечено в Санкт-Петербурге — 14. Далее следуют Москва и Калининградская область. Больше всего нарушений ценовой политики Ростуризм зафиксировал среди гостиниц категории "без звезд". На втором месте оказались трехзвездочные отели, а на третьем — категории "две звезды". При этом в Самаре цены на отели оказались завышены только в двух организациях.

На "Самара Арене" будут принимать только карты VISA Осуществлять банковское обслуживание и обеспечивать эквайринг на стадионе "Самара Арена" в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 будут VISA и "Альфа Банк" - официальные партнеры соревнований.

На жадности попались однозвездочные гостиница "Купеческий дом" и хостел "Гагарин", которые не выполнили указания постановления правительства РФ от 10.02.2016 г. № 89 о регулировании стоимости гостиничного обслуживания. Документ регламентирует, что для городов, принимающих гостей ЧМ, цена за номер в гостиницах не должна превышать определенных параметров. В то же время на сайте проштрафившихся гостиниц до сих пор можно найти цены от 1,5 до 5,5 тыс. рублей, что превышает норматив до 244%. Более того, если зайти на сайт booking.com, то можно было увидеть, что по состоянию на 22 марта цена на апартаменты была еще выше — стоимость номера в "Гагарине" доходила до 15,9 тыс. рублей.

Справедливости ради заметим, что нарушителей только двое, в то время как классификацию прошел 381 самарский отель. По словам руководителя департамента туризма Самарской области Михаила Мальцева, эта процедура сегодня обязательна для всех отелей, гостиниц и хостелов и других помещений, которые оказывают услуги по размещению, а также временному проживанию граждан. По сути это и есть тот рейтинг, который определяет уровень и категорию отелей.

"В зависимости от категории есть предельная стоимость гостиничного обслуживания на период проведения чемпионата мира, — подчеркнул Мальцев. — Мониторинг соблюдения этих норм проводится еженедельно. Гостиницы, которые превышают предельную стоимость, обязаны скорректировать ее до необходимого уровня".

Михаил Мальцев, руководитель департамента туризма Самарской области:

— В зависимости от категорийности отеля в нем должны работать сотрудники, говорящие на иностранных языках. Их подготовка проводится совместно с министерством образования Самарской области. Кроме того, обучение персонала руководители отелей организуют самостоятельно внутри организации.