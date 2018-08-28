16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Почему не стоит покупать очки на уличных развалах В каких случаях можно оформить два загранпаспорта В Самаре без горячей воды остаются 138 домов Как бороться со стихийной торговлей, вернувшейся в город после мундиаля Аэропорт Курумоч запустил онлайн-сервис по розыску потерянного багажа

Права потребителя

В самарских дынях нашли нитраты - вдвое больше нормы

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 212
Версия для печати

С июня в Самарскую испытательную лабораторию ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория" (подведомственного Россельхознадзору) поступило 16 образцов бахчевых культур для проведения исследований на содержание нитратов, в том числе десять образцов дынь и шесть - арбузов. В ходе исследований, проведенных ионометрическим методом, в четырех образцах дынь установлено повышенное содержание нитратов (214, 199, 193 и 184 мг/кг при норме 90 мг/кг).

Содержание нитратов в арбузах не превысило установленного на уровне не более 60 мг/кг норматива.

В лаборатории отметили, что повышенное содержание нитратов и нитритов в пище вызывает острые желудочно-кишечные расстройства, отравления и хронические заболевания.

"Токсичность нитратов относительно низка, но при участии микрофлоры пищеварительного тракта и тканевых ферментов они восстанавливаются до нитритов, степень токсичности которых в 10-20 раз выше, чем нитратов, - рассказали в ФГБУ ЦНМВЛ. - Отравления происходят при употреблении воды и продуктов растительного и животного происхождения с высоким содержанием нитратов или нитритов. К избытку нитратов наиболее чувствительны дети в первые месяцы жизни".

При этом отмечается, что нитраты могут попасть и в грудное молоко при употреблении матерью овощей, содержащих большое количество этих вредных веществ. Между тем у ребенка противонитратные механизмы формируются только к одному году жизни.

Теги: арбуз Самара качество безопасность продукты Россельхознадзор

Последние комментарии

Виктор Парфенов 16 июля 2018 08:24 Самарцы недовольны качеством обслуживания на междугородних автобусных маршрутах

Такое качество обслуживания по всей России. Мы уже привыкли ко всему.

Любовь Андреевна Минакова 30 июня 2018 18:10 Площадь общедомового имущества, за которое мы платим, можно сократить

А вот нашим собственникам в квитанциях на оплату ЖКУ УК требуют оплатить за водопотребление и водоотведение, но воду брать даже на помывку полов в лестничных клетках-негде!Водоразборного Крана нет... и уборщица просит дать ей воды обращаясь в квартиру... Полить цветы в газоне тоже только с квартиры. Весело?

Фото на сайте

Самарские гастрономические бутики изнутри

Самарские гастрономические бутики изнутри

Квасная правда: что скрывается за лотками и этикетками?

Квасная правда: что скрывается за лотками и этикетками?

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2