В самарских дынях нашли нитраты - вдвое больше нормы

С июня в Самарскую испытательную лабораторию ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория" (подведомственного Россельхознадзору) поступило 16 образцов бахчевых культур для проведения исследований на содержание нитратов, в том числе десять образцов дынь и шесть - арбузов. В ходе исследований, проведенных ионометрическим методом, в четырех образцах дынь установлено повышенное содержание нитратов (214, 199, 193 и 184 мг/кг при норме 90 мг/кг).

Содержание нитратов в арбузах не превысило установленного на уровне не более 60 мг/кг норматива.

В лаборатории отметили, что повышенное содержание нитратов и нитритов в пище вызывает острые желудочно-кишечные расстройства, отравления и хронические заболевания.

"Токсичность нитратов относительно низка, но при участии микрофлоры пищеварительного тракта и тканевых ферментов они восстанавливаются до нитритов, степень токсичности которых в 10-20 раз выше, чем нитратов, - рассказали в ФГБУ ЦНМВЛ. - Отравления происходят при употреблении воды и продуктов растительного и животного происхождения с высоким содержанием нитратов или нитритов. К избытку нитратов наиболее чувствительны дети в первые месяцы жизни".

При этом отмечается, что нитраты могут попасть и в грудное молоко при употреблении матерью овощей, содержащих большое количество этих вредных веществ. Между тем у ребенка противонитратные механизмы формируются только к одному году жизни.