Участники BIG DIVE феста вышли с ухой из воды

На волжской протоке напротив села Ширяево прошли соревнования по дайвингу и подводной охоте

Традиция собираться в конце лета и мериться длиной своих ласт у самарских "подвохов" насчитывает уже не первый десяток лет. Вот только последние годы любителям волжских глубин все было недосуг: дружеским посиделкам они предпочитали одиночные вылазки за трофейными экземплярами. Но рыба рыбой, а человек, пусть даже и с перепонками между пальцев, существо все-таки социальное. Рано или поздно, инстинкт берет верх. И наконец-то, в этом году в последнюю субботу августа единомышленники вновь встретились на песчаном пляже. Местом сбора стала база отдыха "Солнечный берег" в Царевщине с прекрасным панорамным видом на Жигулевские горы.

Дружная компания сразу разделилась на две части: первая в легком неопрене, с ластами и гарпунами по сигналу ракетницы отправилась искать рыбу. А вторая принялась распаковывать свое оборудование: кислородные баллоны, шланги, маски и груза с "сухими" гидрокостюмами. К слову, кто не знает, костюмы для дайвинга делятся на "сухие" и "мокрые". Мокрый сделан из пористого неопрена, то есть из резиновой ткани, при погружении под нее в небольших количествах просачивается вода. Сухие же гидрокостюмы состоят из водонепроницаемой оболочки и теплоизолирующего слоя. Но и те, и другие требуют при надевании недюжинных физических усилий и сноровки. Спешка в этом деле категорически противопоказана: это, если хотите, все равно что неправильно собрать парашют. Во время погружения, как и при прыжке, ценой любой небрежности может стать смерть.

Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках Все знают, что Средняя Волга всегда была и остается житницей для сотен тысяч россиян, которые увлечены рыбной ловлей. Вот только в последний год от них то и дело слышно: "браконьеры задушили, удочку забросить некуда". Конечно, по сравнению с Дальним Востоком масштабы этой проблемы могут показаться не столь велики. И тем не менее, мы решили разобраться, почему наши реки вдоль и поперек перегорожены сетями, и никто не может справиться с этим беспределом.

Сегодня спортсменам предстояло на время экипироваться, проверить снаряжение, зайти в воду, сделать пробный круг вокруг сигнального буя, затем второй — уже с погружением. При этом в первую очередь оценивалась техника. И только потом участников ждал финальный этап — поиск заранее спрятанного под водой компаса. И здесь все старались оказаться первыми, работая ластами словно морские львы. Но в итоге сила уступила удаче. Победителем из испытания вышла хрупкая шотенка Кузина Ирина, которая со старта направилась к крайнему правому бую. Под ним-то и находился главный приз.

В это время на берегу уже пахло ароматным шашлычком, а с волжских просторов потихоньку начали возвращаться утренние подводные охотники. У большинства из них видимо что-то пошло не так, и из 16 вышедших на старт спортсменов с достойным уловом вернулись лишь двое. Сергей Кашкин из Чапаевска умудрился посадить на кукан трех налимов, каждый — около килограмма. Как говорят, мал золотник, да дорог… А вот житель поселка Прибрежный Алексей Смолев привез на взвешивание 6-килограммового сома. За это ему вручили подводное ружье "Ataka". Надо ли говорить, что после радостных возгласов и поздравлений вся добыча была отправлена на кухню, где из улова сварили ароматную ушицу?

А теперь отметим несколько моментов, которые вряд ли порадуют подводных охотников, но наверняка скажут многое о состоянии наших водоемов и самой культуры добычи рыбы в Волском бассейне. Первое — что несмотря на "чемпионский" вес сом, пойманный победителем соревнований Алексеем Смолевым, назвать "большим" язык не поворачивается. Минимально допустимый вес сома, предъявляемого к взвешиванию на официальных соревнованиях, равен трем килограммам. Иными словами, самая большая рыба нашего фестиваля была ни чем иным, как неуспевшим нагулять за лето вес молодым экземпляром. Раньше подобные слеты регулярно приносили рекордные трофеи: пудовые щуки, сомы до полуцентнера. Или рыбы стало меньше, или охотники уже не такие голодные…

Второе — это жалобы самих "подвохов" на то, что экология в акватории Волги заметно ухудшилась. И здесь один из самых верных признаков — сокращение популяции рака. Выше Сызрани в этом году его практически перестали ловить. Вывелся. Рыба тоже ведет себя соответствующим образом: то уходит вместе со сбросами Жигулевской ГЭС в Саратов, а то и вовсе всплывает кверху пузом.

Для самарских рыболовов-любителей введены суточные нормы добычи водных биоресурсов Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 18.04.2018 №164 внесены изменения в действующие правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Документ, зарегистрированный Минюстом РФ 23 мая 2018 года, законодательно ограничивает количество вылавливаемой рыбы на водоемах ряда регионов, в том числе в Самарской области.

Ну и главное, на что жалуются сегодня любители подводной охоты, регулярно выезжающие на "нырялку" — это несогласованность и нелогичность действующих законов. Речь идет о нормах добычи рыбы. Дело в том, что нынешние правила любительского и спортивного рыболовства запрещает рыбаку и подводному охотнику ловить в сутки больше 5 килограммов рыбы. То есть если его остановит инспектор на воде, а в лодке будет больше двух рыб, и их общий вес превысит пять кило, то горе-добытчику грозит штраф. И не помогут ему никакие уговоры: даже если человек везет домой двухдневный улов, или если остальные рыбаки, добывавшие вместе с ним рыбу, остались в лагере на берегу или уехали раньше…

Так или иначе, в минувшие выходные подводные охотник закрыли летний сезон без рекордов и происшествий. Но впереди — осень, а это значит, что вода быстро начнет остывать, станет еще прозрачнее, и вплоть до самого ледостава рыбу можно будет ловить любыми разрешенными способами: хоть на удочку с лодки, хоть гарпуном в толще воды. О самых заметных трофеях мы будем сообщать вам на страницах нашего раздела. Ну, а пока редакция "Волга Ньюс" выражает признательность за подготовку материала организаторам BIG DIVE феста — Федерации подводного спорта Самарской области, дайвинг-клубу SCUBA-MAFIA и лично Дмитрию Ефремычеву, и желает им в завершающемся сезоне ни хвоста, ни чешуи!