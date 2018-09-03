Выступление Романа Карцева в Самаре отменили

3 октября в самарском Доме офицеров должен был выступать советский и российский артист, актер театра и кино Роман Карцев с программой "Родился я в Одессе". Билеты на выступление доходили до 1500 рублей. Как сообщили в концертном агентстве "Билетсамара", мероприятие отменилось.

Теперь вернуть деньги за билеты можно по бланкам "Билетсамара" или "Концертсамара" в торговом центре "Русь".