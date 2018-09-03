Выступление Романа Карцева в Самаре отменили

3 октября в самарском Доме офицеров должен был выступать советский и российский артист, актер театра и кино Роман Карцев с программой "Родился я в Одессе". Билеты на выступление доходили до 1500 рублей. Как сообщили в концертном агентстве "Билетсамара", мероприятие отменилось.
Теперь вернуть деньги за билеты можно по бланкам "Билетсамара" или "Концертсамара" в торговом центре "Русь".
Последние комментарии
Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?
А это будет в этом году?