Волга Ньюс приглашает самарских рыболовов принять участие в конкурсе

Сегодня в нашей одноименной группе ВКонтакте стартует конкурс "Лови удачу за хвост!" Став его участником, можно выиграть фирменные поляризационные очки, набор фирменных силиконовых приманок, прикорм от рыболовного магазина CRAZY FISH. А суперпризом станет рыбалка на одном из платных водоемов области с гарантированным уловом и профессиональной фотосессией от нашей редакции.

Информационный портал "Волга Ньюс" дарит самарским любителям рыбалки уникальную возможность всегда быть в курсе последних событий и делиться друг с другом своими успехами и секретами. Специально для этого нынешним летом на нашем сайте был запущен новый раздел "Рыбалка и охота", где ежедневно публикуются самые интересные и важные для сторонников активного отдыха на природе новости. И вот теперь мы запускаем конкурс "Лови удачу за хвост!", участники которого смогут получить отличные призы, которые им обязательно пригодятся на рыбалке. Для этого достаточно выполнить три простых действия:

1. Состоять в группе "Лови удачу за хвост" и сделать репост этой новости на своей странице.

2. Оставить под постом свой порядковый номер, чтобы потом генератор случайных чисел определил счастливых обладателей призов.

3. Подписаться на сообщество CRAZY FISH.

Среди участников конкурса "Лови удачу за хвост!" мы разыграем:

Определение победителей конкурса состоится 1 октября 2018 года в рыболовном магазине CRAZY FISH (г. Самара, ул. Красноармейская, 99 / Буянова). Вручение рыболовных призов будет проходить там же вплоть до 1 ноября 2018 года.