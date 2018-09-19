В Самаре открылся Центр по защите электронных прав граждан

В начале сентября в Самаре при поддержке Общероссийского народного фронта был создан первый в России Центр по защите цифровых прав граждан. Этот орган намерен заниматься оказанием поддержки и содействия в области реализации прав граждан в Интернете.

Решение о создании Центров по мониторингу цифровизации экономики и защите цифровых прав граждан и бизнеса, использующих современные технологии, было принято на "Форуме Действий" ОНФ еще в декабре прошлого года. "Мы обсудили необходимые меры поддержки граждан в новых экономических условиях и приняли решение о создании региональных центров, которые будут оказывать консультационную и методическую помощь тем, кто в такой помощи нуждается", — говорит представитель самарского штаба ОНФ, эксперт по цифровой экономике Алексей Добрусин.

Эксперты ОНФ отмечают неудобства, связанные с необходимостью параллельно взаимодействовать с различными государственными электронными порталами и информационными системами. Не меньшую обеспокоенность вызывает проблема защиты прав граждан при использовании новых цифровых технологий от участившихся случаев мошенничества и обмана граждан в этой сфере.

Бесплатное цифровое телевидение доступно в дачных поселках Сегодня более 99% населения Самарской области могут бесплатно принимать от 10 до 20 телеканалов в отличном качестве. Практически полное покрытие страны телесигналом стало возможно благодаря федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы".

Или вот, недавний пример. 15 августа житель Самары Ринат Ахметшин обратился через интернет-приемную губернатора Самарской области в государственную жилинспекцию, чтобы ее инспекторы обратили внимание на бездействие управляющей компании, которая отказывается ремонтировать канализацию в подвале дома. Однако спустя неделю ему пришел ответ, что внеплановая проверка не может быть проведена, так как заявитель не идентифицировал себя с помощью электронной подписи, и предложили прийти в ГЖИ лично и заново написать заявление. И никто не спросил, есть ли у человека такая возможность, прикрываясь формальным поводом для отказа.

Оказывается, в России действует ФЗ № 294 "О защите прав юридических лиц при осуществлении государственного и муниципального контроля", который лишает статуса все обращения, поступающие в надзорные органы в электронном виде без цифровой подписи. К слову, эту точку зрения разделяют не только в ГЖИ, но и в региональном Роспотребнадзоре и даже в областной прокуратуре.

Теперь появилась надежда, что открытый в Самаре Центр по защите цифровых прав граждан, который возглавил Алексей Добрусин, поможет жителям региона преодолеть подобные вызовы цифровизации общества. "Нами уже проводятся мероприятия по выявлению доступности для реализации гражданами своих прав, таких как личные кабинеты госпорталов, электронные очереди и многое другое. Мы готовы оказывать содействие гражданам, а также принимать обращения и предложения по улучшению работы различных онлайн-сервисов", — поясняет Добрусин.