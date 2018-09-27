В Бестужевке прошли соревнования по ловле хищника с лодок

23 сентября на живописнейших волжских раскатах прошли сумасшедшие по накалу соревнования по ловле хищника с лодок. Наши корреспонденты провели целый день на воде и понаблюдали за тем, как рыболовы ищут зубастых щук и трофейных окуней.

База "Удача", расположенная неподалеку от села Бестужевка, уже давно стала местом настоящего паломничества для множества рыболовов со всей страны, причем как любителей, так и профессиональных спортсменов. Круглый год здесь принимают крупнейшие статусные соревнования, для этого имеется все необходимое: удобный выход к воде, причал и прокат лодок. Наверняка именно по этой причине выбор организаторов нынешнего турнира — сообщества "Рыбалка в Самаре и Самарской области" — пал на "Удачу". И ожидания оправдались: на старт прибыло 40 спортсменов.

В 8 утра после недолгого инструктажа на воду вышло 23 экипажа — шесть одиночных, на веслах, и еще 17 — под моторами. Перед ними была открыта акватория площадью почти 35 квадратных километров. Узкие и глубокие протоки прозрачной водой, затоны с кувшинками и камышами, при выходе из которых перед тобой открываются бескрайние волжские просторы. Настоящее Эльдорадо, кишащее рыбой разных пород и размеров.

Признаться, мы честно старались не отставать от участников соревнований и не протяжении нескольких часов облавливали все окрестности. Но ловля хищника требует особого мастерства и терпения. И если не считать эстетического наслаждения от окрестных пейзажей и нескольких нереализованных поклевок, бестужевские раскаты нас ничем не порадовали.

А вот большинство спортсменов смогли-таки подобрать ключик к рыбе, и на финиш вернулись с уловом. В номинации "Общий Улов" победителями были признаны "вёсельник" Дмитрий Громыко (3 кг 170 гр.) и управлявший моторной лодкой Артем Костин (3 кг 305 гр.). В номинации Big fish никто не смог превзойти Игоря Пантелеева, поймавшего щуку весом 2 кг 695 гр. Ну и в командном зачете "золото" буквально вырвали ребята из SpinMafia — общий вес пойманной ими рыбы составил 3 кг 930 гр.

После награждения всех участников турнира ждали традиционные посиделки с ухой и шашлыком. Но на этом сезон "хищной" рыбалки не завершается. Уже в следующие выходные "Удача" принимает очередные соревнования — Чемпионат Самарской области по ловле спиннингом с лодок.