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Досуг Отдых

Концерт Аниты Цой в Самаре отменен из-за экстренной госпитализации певицы

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Запланированное на 24 октября выступление эстрадной исполнительницы в КРЦ "Звезда" не состоится.

Известно, что на минувших выходных певица Анита Цой была госпитализирована в одну из московских клиник, где перенесла операцию по удалению желчного пузыря. Как сообщили в представители артистки, две недели назад певице удалили камень из желчного пузыря. Однако она не выполнила рекомендации врачей и продолжила концертную деятельность.

Теперь певице пришлось перенести несколько концертов российского тура, в том числе и в Самаре. Билеты можно вернуть в ТЦ Русь.

Теги: Цой Анита Самара КРЦ Звезда отмена концерта
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