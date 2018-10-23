Концерт Аниты Цой в Самаре отменен из-за экстренной госпитализации певицы

Запланированное на 24 октября выступление эстрадной исполнительницы в КРЦ "Звезда" не состоится.

Известно, что на минувших выходных певица Анита Цой была госпитализирована в одну из московских клиник, где перенесла операцию по удалению желчного пузыря. Как сообщили в представители артистки, две недели назад певице удалили камень из желчного пузыря. Однако она не выполнила рекомендации врачей и продолжила концертную деятельность.

Теперь певице пришлось перенести несколько концертов российского тура, в том числе и в Самаре. Билеты можно вернуть в ТЦ Русь.