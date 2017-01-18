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Образование и работа

Школьные олимпиады - 2017: выбираем и готовимся

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для многих школьников участие в предметных олимпиадах служит серьезным подспорьем при поступлении в вуз. Поэтому сегодня выясним, где выпускнику в ближайшие недели и месяцы можно проверить свои знания, а заодно заработать дополнительные "бонусы" к баллам за ЕГЭ.

Фото: Ангелина БОКСАРЕВА

Родные стены помогают

Традиционно большинство олимпиад во втором полугодии учебного года уже проводят свои финальные туры. Но есть и те, где регистрация только начинается. Подробно изучить их список, а также сориентироваться по "дедлайнам" (то есть срокам завершения регистрации) можно на образовательном портале olimpiada.ru.

Так, например, в разделе "Календарь олимпиад на 2016-2017 учебный год" можно узнать, что 23 января стартует дистанционный этап Московской олимпиады по робототехнике, в котором могут участвовать ученики 5-11 классов любой российской школы, 24 января пройдет региональный этап всероссийской олимпиады по экономике для 9-11 классов и т.д. О каждом испытании можно подробно узнать, кликнув по ссылке на календаре и перейдя на сайты организаторов олимпиады.

Как правило, предметные испытания для учеников проводятся в два этапа. Первый - заочный, который можно пройти дистанционно, с использованием Интернета, и очный, который проводится на базе вуза учредителя или вуза-партнера. Разумеется, самыми выгодными для участия самарских школьников будут те, что проводятся на базе местных образовательных учреждений - это экономит семейный бюджет и время, которого так часто не хватает выпускникам. К тому же можно заранее разобраться с требованиями, которые предъявляются к абитуриенту, познакомиться с самим вузом и его преподавателями.

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Где ждут абитуриентов?

В Самаре будущим олимпиадникам подать предлагается заявление на участие в Объединенной межвузовской математической олимпиаде школьников. Она будет проводиться на базе АСИ СамГТУ в два этапа. Первый из них пройдет в виде заданий, которые до 28 января будут рассылаться по интернету, второй — очный, пройдет 5 февраля. В другой региональной олимпиаде школьников "Строительные кадры Поволжья", которая будет проходить на базе того же вуза, можно будет принять участие до 31 января (отборочный тур). Заключительный этап пройдет с 10 февраля по 10 апреля. Предметы — математика, физика, русский язык, литература.

Интернет-олимпиада для школьников "Выбери успех!" будет проводиться СГЭУ. Принять участие в отборочном туре можно до 30 апреля, а очный этап пройдет в мае. Спектр предметов очень широк — это и общеобразовательные, к примеру, география, история, математика, обществознание, русский язык, физика, и те, что связаны со спецификой вуза — налогообложение, финансы и кредит, мировая экономика, государственное и муниципальное управление, статистика.

В СамГМУ пройдет Поволжская открытая олимпиада школьников "Будущее медицины" по химии и биологии. Заочный этап закончится 17 февраля, а основной состоится 26 марта.
СамГУПС ежегодно проводит олимпиаду по математике и физике "Экспресс надежды". В приемной комиссии вуза нам сообщили, что точные даты проведения в этом году еще не определены. Известно лишь, что дистанционный этап, в ходе которого участники смогут скачать задания с сайта вуза, будет проходить в конце марта — первой половине апреля, а основной этап — в конце апреля — начале мая.

Но, пожалуй, самое большое количество олимпиад в этом году проводит СГСПУ. Среди предметов — не только традиционные математика, физика и иностранные языки, но и музыка (в том числе вокал), и легкая атлетика, и плавание. Это связано со спецификой самого вуза, который готовит специалистов в сфере физической культуры и искусства.  Эти олимпиады будут проводиться в один этап. Как сообщили в приемной комиссии вуза, точное их расписание появится после 8 марта на сайте учреждения.

Так или иначе, победители и призеры олимпиад могут рассчитывать на льготы при поступлении в виде дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.  Каждый вуз определяет их количество самостоятельно. К примеру, в СГСПУ она составляет 5 баллов. Также могут быть предоставлены и другие льготы, например право на зачисление в Центр довузовской подготовки для бесплатного обучения в группах по подготовке к ЕГЭ.

Будущим абитуриентам необходимо иметь при себе канцелярские принадлежности, справку из школы о том, что вы являетесь ее учащимся, паспорт или свидетельство о рождении, а также заполненное согласие на обработку персональных данных. Как правило, комиссии по проведению олимпиад не запрещают участникам иметь при себе бутылку воды и шоколад, что может оказаться большим подспорьем во время длительного испытания. А вот для участия в олимпиадах по спортивным дисциплинам обязательно иметь при себе справку от терапевта о допуске к соревнованиям.

Теги: олимпиада школьники образование Самара вузы

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