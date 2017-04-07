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Образование и работа

Родителей самарских школьников просят быть бдительными при регистрации детских интернет-дневников

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В последнее время в Сети появилось несколько фейковых клонов сайта автоматизированной информационной образовательной системы "АСУ РСО". Той, что дает доступ к электронным дневникам ваших деток, позволяет записывать детей в школы и детсады и т.д. Появившиеся фейковые сайты под похожим названием являются ничем иным, как каналом для сбора ваших персональных данных неизвестными ловкачами.

Департамент информационных технологий и связи Самарской области предупреждает: правильный сайт системы "АСУ РСО" - https://smr.asurso.ru/.

Будьте внимательны!

Теги: АСУ РСО Самара интернет мошенничество департамент информтехнологий СО

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