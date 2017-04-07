Родителей самарских школьников просят быть бдительными при регистрации детских интернет-дневников

В последнее время в Сети появилось несколько фейковых клонов сайта автоматизированной информационной образовательной системы "АСУ РСО". Той, что дает доступ к электронным дневникам ваших деток, позволяет записывать детей в школы и детсады и т.д. Появившиеся фейковые сайты под похожим названием являются ничем иным, как каналом для сбора ваших персональных данных неизвестными ловкачами.
Департамент информационных технологий и связи Самарской области предупреждает: правильный сайт системы "АСУ РСО" - https://smr.asurso.ru/.
Будьте внимательны!
Последние комментарии
Лучше начинать учиться с первого класса, потому как в старших уже не до этого, а музыкалку оканчивают к восьмому классу, - многие бросают из-за нагрузок, и дети в это время из более "мягкого пластилина" - легче лепить "Кабалевского".
на одежду и обувь для школьника потребуется не менее 13165 рублей КАЖДЫЙ ГОД... ребенок растёт!