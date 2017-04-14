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Образование и работа

В будущем году на ул. Гая в Самаре появится новая школа на 820 мест

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель департамента образования Самары Лилия Галузина рассказала о мерах, предпринимаемых властями для решения проблемы дефицита мест в школах. Наибольшее внимание уделяется Октябрьскому району, где проблема стоит наиболее остро.

"Здесь определено три строительных площадки для новых школ. Одна — рядом с эколого-биологическим центром на улице Гая. Уже готова проектно-сметная документация. Планируется, что к 2018 году там появится школа на 820 мест. Другая — на территории бывшего ЗИМа, за КРЦ "Звезда". Глава Самары Олег Борисович Фурсов провел переговоры с инвестором, достигнута договоренность о строительстве. Кроме того, есть площадка на территории бывшей воинской части, но здесь пока не решена проблема с земельным участком", — сообщила Галузина в интервью Волга Ньюс.

Кроме того, принято решение о строительстве нового образовательного учреждения в Кировском районе, на месте, где располагалась школа №89 - на ул. Юбилейной. Для этого там будет расселено несколько близлежащих двухэтажных домов.

Теги: Галузина Лилия Самара школы образование

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