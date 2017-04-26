Самарских детей научат правильно распоряжаться деньгами

Проблемы, связанные с тем, что жители России набирают слишком много кредитов, не могут эффективно распорядится сбережениями, теперь будут решать, давая необходимые знания по финансовой грамотности детям. При этом в процесс обучения будут вовлечены не только школьники, но и дошколята.

13 апреля 2017 года Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и министр образования и науки РФ Ольга Васильева подписали документ, который должен обеспечить внедрение нового предмета в отечественных образовательных учреждениях. Согласно новой "дорожной карте", предложения по преподаванию основ предмета будут разработаны уже в этом году, а к 2019 году будут подготовлены материалы для тестирования учащихся в рамках ЕГЭ. Более того, появятся и профессиональные конкурсы, и тематические олимпиады. Предполагается, что модуль по финансовой грамотности будет включен в раздел "Экономика" предмета "Обществознание". Между тем, обучение этой науке планируется начать буквально с детского сада — очевидно, в игровой форме.

Как сообщили Волга Ньюс в пресс-службе Центробанка, в конце минувшего года учреждение уже запустило пилотное внедрение основ финансовой грамотности в 72 регионах страны, а к концу 2017 года планируется расширить число пилотных участников до 500 школ во всех субъектах РФ.

Самарские банкиры рассказали, какие банкноты чаще всего подделывали в прошлом году По данным Банка России и кредитных организаций, работающих в Самарской области, за 2016 год в регионе выявлено 746 отечественных банкнот, имеющих признаки подделки, что на 444 меньше, чем годом ранее.

Оценить то, чему будут учить детей, а также какие материалы педагоги могут использовать для проведения классных часов на тему финансовой грамотности уже сейчас, родители могут на сайте Высшей школы экономики. В этом учебном заведении создан специальный "Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования", который уже разработал свои методические пособия. Среди них — рекомендации для учителей, пособия для родителей и материалы для тестирования и контроля учеников. Правда, ориентированы они лишь на учащихся 10-11 классов.

Учебная программа состоит из семи модулей, которые должны рассказать о банковской и страховой системе, о налогах и фондовом рынке. Также ученики узнают, как можно создать собственный бизнес и накопить на пенсию. Особый модуль посвящен рискам в мире денег, из него школьники должны узнать о финансовых пирамидах и виртуальных мошенниках. В программе предусмотрены также обучающие игры, к примеру, "Выбери негосударственный пенсионный фонд".

А пока полноценная учебная программа для всех возрастов детей еще не готова, финансовые институты проводят занятия самостоятельно. Так, с 9 по 16 апреля Сбербанк провел неделю финансовой грамотности, в которой приняли участие 140 самарских школьников — учеников 7-9 классов МБОУ СОШ № 177 и МБОУ Гимназии № 1. Они приняли участие в интерактивно-образовательных квестах по истории денег и основам финансовой грамотности. Для школьников 10-11 классов Сбербанк провел открытые уроки по финансовой грамотности, эффективному планированию накоплений и ведению расходов. Также для учащихся и их родителей прошли вебинары по теме "Как сохранить и приумножить деньги".

"Работа с молодежью — одно из ключевых направлений деятельности Сбербанка, — сообщил председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Владимир Ситнов. — Школьники и студенты — наши потенциальные клиенты и сотрудники. Именно поэтому нам важно, чтобы ребята как можно раньше научились грамотно управлять своими финансами, важно привить им основы финансовой культуры. Уже сегодня мы формируем правильную культуру, отношение к банкам, их услугам".