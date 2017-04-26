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Образование и работа

Частным детсадам ужесточат бюджетное финансирование

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Счетная палата Самарской области и правоохранительные органы выявили злоупотребления при использовании бюджетных средств в частных детских садах. В связи с этим областные власти подготовили предложения по изменению системы контроля за финансированием, выделяемым из регионального бюджета.

Фото: Сергей КОКАРЕВ

Проблемы, с которыми приходится в настоящее время сталкиваться частным дошкольным образовательным учреждениям, были рассмотрены на выездном круглом столе Самарской губернской думы. Он прошел в Кинеле в минувшую пятницу, 21 апреля. На него помимо депутатов были приглашены представители областного правительства, муниципалитетов, а также предприниматели, работающие в сфере частного дошкольного образования.

Открывая заседание, первый вице-спикер областного парламента Екатерина Кузьмичева напомнила, что массовое открытие частных детских садов началось с 2012 года. "Президент страны потребовал уделять внимание дошкольному образованию. Начало выделяться дополнительное бюджетное финансирование на создание дополнительных мест в муниципальных детсадах", — сообщила она, отметив, что на регионы были возложены полномочия по субсидированию части затрат частных детсадов. Прием детей в них должен был решить остро стоящий вопрос дефицита мест в дошкольных учреждениях.

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В итоге к 2015 году в Самарской области работали 52 частные дошкольные образовательные организации. По итогам года им было выделено из областного бюджета 746 млн рублей. В 2016 году их количество уже увеличилось до 56, а финансирование до 916 млн рублей. Полученные частным детским садам из регионального бюджета субсидии позволяют снизить стоимость родительской платы и делают данные учреждения доступными для более широких групп населения.

По данным регионального министерства образования, Самарская область находится в лидерах среди других регионов страны по доле детей, посещающих частные детсады. Если в целом по стране этот показатель составляет 1,2% от всех детей, находящихся в системе дошкольного образования, то в нашем регионе — 12,6% или 19390 человек.

Однако, как выяснилось, ряд руководителей детских садов воспользовались недостаточно проработанным механизмом контроля за использованием бюджетных средств. Деньги тратились нецелевым образом, представлялись недостоверные и даже поддельные документы. Например, подобные нарушения были допущены в частных детсадах "Почемучка", "Подсолнух", "Лунтикс", "Любознайка", "Бригантина", "Жемчужинка". По результатам проверок ГУ МВД региона были возбуждены несколько уголовных дел. И в связи с этим правительством региона был подготовлен новый порядок финансирования частных дошкольных образовательных учреждений.

Как сообщила в ходе круглого стола консультант управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Екатерина Косарева, будет ограничен объем средств на покупку материальных средств. Отныне он составит 3 тыс. рублей на одну дошкольную группу в месяц. Кроме того, к частным детсадам будут предъявляться такие же требования по качеству работы с ребенком, как и государственных дошкольных учреждениях. В случае недостижения показателей часть субсидий предпринимателям предстоит вернуть в бюджет.

Другой проблемой для частных детсадов является подготовка педагогических кадров и неэффективное использование игрового оборудования. Руководитель отдела методического сопровождения по программам дошкольного образования МБОУ ДПО "Центр развития образования" Самары Ольга Чеховских отметила, что от представителей детсадов существует запрос по методикам работы с детьми раннего возраста. Сотрудниками Центра подготовлены ряд методических пособий, которые доступны для педагогов как государственных, так и частных детсадов.

В числе проблем коммерческим дошкольных организаций были также названы наличие игрового оборудования не соответствующего возрасту детей, отсутствие возможности вариативности помещения для игр (нельзя переставлять мебель), а также нередко отсутствие уличного игрового оборудования для физической активности детей.

Екатерина Косарева, консультант управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки:

— Теперь в частных детских садах будут обосновываться цены и целесообразность приобретения тех или иных ресурсов. Затраты на зарплату учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного персонала должны составлять не более 50% от общего объема расходов на оплату труда.

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