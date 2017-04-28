Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка "Образование"

Агентство по страхованию вкладов сообщает, что победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) стали ВТБ 24 (ПАО), АО "Россельхозбанк" и ПАО "РГС Банк".
Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) начнутся 5 мая 2017 года.
Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений, а также о распределении вкладчиков по банкам-агентам будет размещена 4 мая 2017 года на сайте АСВ и 10 мая 2017 года в "Российской газете".
Напомним, что в пятницу, 21 апреля, у АКИБ "Образование" (АО) была отозвана лицензия. Финансовая организация имела отделение в Самаре, расположенное по адресу ул. Алексея Толстого, 116б. Также банк был одним из финансовых учреждений, через которые выплачивалась стипендия студентам Самарского университета.
Последние комментарии
О, Скай Вэй как нельзя лучше иллюстрирует данную статью. Чем безумнее его обещания и идеи, тем с большим энтузиазмом несут лохи-"инвесторы" свои деньги в этот "проект". Когда-нибудь про Скайвэй напишут книжку "Как сделать так, чтоб тебя кормили 100 тыс. людей, а тебе за это ничего не было"))
Что меня поражает в нашем государстве... Государственная машина самым жёстким образом борется с обычными гражданами, воруя у них деньги с помощью эвакуаторов. Естественно "в интересах самих граждан". За н/с даже в тюрьму сажают, хотя в 96% случаев ничего и не нарушено больше... Но если находится, кто реально украл миллиард и более - он становится, видимо, "уважаемым" для властей человеком и его в лучшем случае "пожурят" (как в указанном случае просто признают банкротом без всяких "посадок")