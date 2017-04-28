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Банки и вклады Деньги

Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка "Образование"

МОСКВА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Агентство по страхованию вкладов сообщает, что победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) стали ВТБ 24 (ПАО), АО "Россельхозбанк" и ПАО "РГС Банк".

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) начнутся 5 мая 2017 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений, а также о распределении вкладчиков по банкам-агентам будет размещена 4 мая 2017 года на сайте АСВ и 10 мая 2017 года в "Российской газете".

Напомним, что в пятницу, 21 апреля, у АКИБ "Образование" (АО) была отозвана лицензия. Финансовая организация имела отделение в Самаре, расположенное по адресу ул. Алексея Толстого, 116б. Также банк был одним из финансовых учреждений, через которые выплачивалась стипендия студентам Самарского университета. 

Теги: банк Образование банки АСВ вкладчики

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Последние комментарии

Олеся Лаптева 23 апреля 2017 08:00 Как распознать финансовую пирамиду: советы от Самарского отделения Центробанка

О, Скай Вэй как нельзя лучше иллюстрирует данную статью. Чем безумнее его обещания и идеи, тем с большим энтузиазмом несут лохи-"инвесторы" свои деньги в этот "проект". Когда-нибудь про Скайвэй напишут книжку "Как сделать так, чтоб тебя кормили 100 тыс. людей, а тебе за это ничего не было"))

Дмитрий Игнатьев 08 сентября 2016 09:35 Перед банкротством Эл банк выдал "подставным" компаниям кредитов на 2,2 млрд рублей

Что меня поражает в нашем государстве... Государственная машина самым жёстким образом борется с обычными гражданами, воруя у них деньги с помощью эвакуаторов. Естественно "в интересах самих граждан". За н/с даже в тюрьму сажают, хотя в 96% случаев ничего и не нарушено больше... Но если находится, кто реально украл миллиард и более - он становится, видимо, "уважаемым" для властей человеком и его в лучшем случае "пожурят" (как в указанном случае просто признают банкротом без всяких "посадок")

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