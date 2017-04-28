Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка "Образование"

Агентство по страхованию вкладов сообщает, что победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) стали ВТБ 24 (ПАО), АО "Россельхозбанк" и ПАО "РГС Банк".

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) начнутся 5 мая 2017 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений, а также о распределении вкладчиков по банкам-агентам будет размещена 4 мая 2017 года на сайте АСВ и 10 мая 2017 года в "Российской газете".

Напомним, что в пятницу, 21 апреля, у АКИБ "Образование" (АО) была отозвана лицензия. Финансовая организация имела отделение в Самаре, расположенное по адресу ул. Алексея Толстого, 116б. Также банк был одним из финансовых учреждений, через которые выплачивалась стипендия студентам Самарского университета.