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Деньги

Самарцы могут бесплатно "подтянуть" свою финансовую грамотность

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках пятой Всероссийской недели сбережений региональное управление Роспотребнадзора проводит день открытых дверей для потребителей.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области проведут День открытых дверей для потребителей с вручением информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

День открытых дверей будет проведен 30 октября с 10:00 до 15:00 по адресу: Самара, пр. Георгия Митирева, д. 1, 4 этаж, актовый зал. Всем обратившимся будут даны консультации по актуальным вопросам защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг, в том числе:

- банковский вклад и счет, права вкладчика и держателя счета;
- ипотечный кредит: правила использования и права заемщика;
- добровольные пенсионные накопления, с чего начинать и как не ошибиться с выбором фонда;
- микрофинанасовые организации: как не попасть в долговую яму и т. д.

Также будет оказана помощь в составлении претензий и исковых заявлений.

Теги: Самара Роспотребнадзор финансовая грамотность права потребителя
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Oleg Igorevich 17 сентября 2018 15:55 Sky Way Invest Group "приструнили" на 120 миллионов

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