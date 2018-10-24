Самарцы могут бесплатно "подтянуть" свою финансовую грамотность

В рамках пятой Всероссийской недели сбережений региональное управление Роспотребнадзора проводит день открытых дверей для потребителей.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области проведут День открытых дверей для потребителей с вручением информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

День открытых дверей будет проведен 30 октября с 10:00 до 15:00 по адресу: Самара, пр. Георгия Митирева, д. 1, 4 этаж, актовый зал. Всем обратившимся будут даны консультации по актуальным вопросам защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг, в том числе:

Также будет оказана помощь в составлении претензий и исковых заявлений.