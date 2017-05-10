Полная программа гастрономических фестивалей Самарской области

Не так давно аналитическое агентство "ТурСтат" поставил Самарскую область на 11 строчку в российском рейтинге самых популярных направлений гастрономического туризма. Выясним, благодаря чему нам была поставлена столь высокая оценка.

Планы фестивальные

На территории Самарской области уже много лет проводятся гастрономические фестивали "Рыба моя", "Жигулевская вишня" и "Сызранский помидор". Кроме того, в прошлом году в августе, в селе Рождествено впервые прошел Праздник сыра и, по словам руководителя департамента туризма Самарской области Михаила Мальцева, есть все шансы, что в этом году эта традиция будет продолжена. А еще в этом году в Тольятти на всероссийском форуме "Россия событийная" был анонсирован новый фестиваль "Рыба — раки", который должен пройти в Сызрани ориентировочно в сентябре. В рамках этого события планируется организовать ряд интерактивных площадок для детей и взрослых, провести соревнования на самый большой улов, вкусную уху, блюда из рыбы и многое другое.

Где в Самаре устроить экстремальный уик-энд На этой неделе россиян ждут сразу четыре выходных. Многие поедут отдыхать за город. Для тех, кому не сидится на месте, мы нашли несколько альтернатив пресловутым шашлыкам и даче.

Любителям ухи и рыбы

Откроет сезон фестивалей "Рыба моя", который пройдет 3 июня в Тольятти (Комсомольский район, на территории сквера МЦ "Спутник") в рамках празднования Дня города. В 12.15 начнется театрализованное карнавальное шествие команд-участников конкурсов "Рыбацкая кухня" и "Рыбный пирог". Профессионалы и любители посоревнуются за звание лучших в кулинарной битве, которая станет гвоздем мероприятия и пройдет на двух площадках: на первой будет готовиться уха на открытом огне, на второй конкурсанты представят домашние заготовки.

Специально для малышей будет работать спортивно-игровая площадка "Мальки", где пройдут семейные веселые старты, викторины, будут предложены подвижные и настольные игры. Также для гостей будут работать молодежно-экологическая площадка "Эко-Art" с выставкой-продажей экопродуктов и инсталляцией арт-объектов из эко-материалов, "Клевый сувенир", "Спортивная рыбалка" с мастер-классами, "Заливная рыба" с презентацией летних ресторанных площадок, сцена "Рыбное место" и ярмарка "Рыбный базар".

Как пояснил Волга Ньюс председатель совета директоров "Самараинтур Сервис Груп" Михаил Сегал, отправиться на фестиваль из Самары можно будет на экскурсионном автобусе. В программу тура также входит посещение паркового комплекса истории техники им. К. Г. Сахарова, стоимость поездки — от 1 150 рублей.

Самарские турбазы уже готовы принимать первых посетителей Отдых на наших местных турбазах для большинства жителей Самарской области не нуждается в лишней рекламе. Выбор предоставляется огромный: можно снять комфортабельный коттедж со всеми удобствами и питанием или экономичный щитовой домик. Выясним, сколько это будет стоить в нынешнем году.

Еще больше вишни

Традиционный праздник вишневого пирога, ежегодно проводимый в селе Ширяево, намечен на 12–13 августа. "Гвоздь программы" — дегустация вкусностей из особой бещевской ягоды, которая растет только на известняковой почве побережья. Ну и конечно же, все гости праздника смогут поучаствовать в конкурсе на лучший пирог, чаепитии и дегустации вишневых наливок и варенья. В дни фестиваля в Ширяево пройдут ярмарки, мастер-классы и выступления творческих коллективов. Также планируется организация детской площадки, фотовыставок и площадки "Богатырская силушка", где можно будет помериться в силе, ловкости и меткости, принять участие в старинных народных потехах и забавах, прокатиться на древнерусской ладье.

Как пояснила руководитель экскурсионных проектов Центра туризма и отдыха "У-ра" Елена Краснова, на праздник вишневого пирога обычно организуются теплоходные прогулки. Помимо пребывания на фестивальной площадки туристам предлагается посетить основные достопримечательности села — музейный комплекс, смотровые площадки, штольни. Кроме того, можно посетить Ширяево на экскурсионном автобусе, в такую программу также входит подъем на гору Стрельная. Стоимость поездки — от 1700 рублей.

Ежегодный помидорный

"Наиболее известный гастрономический фестиваль, ежегодно привлекает огромное количество туристов — это "Сызранский помидор", — поясняет Михаил Мальцев. — Обычно из Самары на это мероприятие идут экскурсионные автобусы, организуется туристический поезд, а в этом году от речного пассажирского предприятия также будет запущен маршрут по воде".

"Сызранский помидор — 2017" намечен на 19 августа, праздничные мероприятия начнутся с 16.00. Гости смогут посетить выставку-ярмарку "Город мастеров", полюбоваться на участников конкурсов костюмов и огородных чучел, продегустировать блюда из томатов и не только, посмотреть выступления творческих коллективов, принять участие в спортивно-томатных состязаниях. Кульминацией праздника станет костюмированное шествие по главной улице города, в финале которого выбирается лучший костюм и объявляется Томатная Королева праздника.

Стоимость организованной поездки на этот фестиваль из Самары — от 1050 рублей с экскурсионной программой по Сызрани или ее окрестностям, 590 рублей — без нее.