16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Полная программа гастрономических фестивалей Самарской области Где в Самаре устроить экстремальный уик-энд Скоростной речной маршрут Самара - Тольятти начнет работу 6 мая Самарские турбазы уже готовы принимать первых посетителей Вечерний рейс с просмотром салюта на 9 Мая совершат сразу два прогулочных теплохода

Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Полная программа гастрономических фестивалей Самарской области

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Версия для печати

Не так давно аналитическое агентство "ТурСтат" поставил Самарскую область на 11 строчку в российском рейтинге самых популярных направлений гастрономического туризма. Выясним, благодаря чему нам была поставлена столь высокая оценка.

Фото: Сергей КОКАРЕВ

Планы фестивальные

На территории Самарской области уже много лет проводятся гастрономические фестивали "Рыба моя", "Жигулевская вишня" и "Сызранский помидор". Кроме того, в прошлом году в августе, в селе Рождествено впервые прошел Праздник сыра и, по словам руководителя департамента туризма Самарской области Михаила Мальцева, есть все шансы, что в этом году эта традиция будет продолжена. А еще в этом году в Тольятти на всероссийском форуме "Россия событийная" был анонсирован новый фестиваль "Рыба — раки", который должен пройти в Сызрани ориентировочно в сентябре. В рамках этого события планируется организовать ряд интерактивных площадок для детей и взрослых, провести соревнования на самый большой улов, вкусную уху, блюда из рыбы и многое другое.

Где в Самаре устроить экстремальный уик-энд Где в Самаре устроить экстремальный уик-энд
На этой неделе россиян ждут сразу четыре выходных. Многие поедут отдыхать за город. Для тех, кому не сидится на месте, мы нашли несколько альтернатив пресловутым шашлыкам и даче.

Любителям ухи и рыбы

Откроет сезон фестивалей  "Рыба моя", который пройдет 3 июня в Тольятти (Комсомольский район, на территории сквера МЦ "Спутник") в рамках празднования Дня города. В 12.15 начнется театрализованное карнавальное шествие команд-участников конкурсов "Рыбацкая кухня" и "Рыбный пирог". Профессионалы и любители посоревнуются за звание лучших в кулинарной битве, которая станет гвоздем мероприятия и пройдет на двух площадках: на первой будет готовиться уха на открытом огне, на второй конкурсанты представят домашние заготовки.

Специально для малышей будет работать спортивно-игровая площадка "Мальки", где пройдут семейные веселые старты, викторины, будут предложены подвижные и настольные игры. Также для гостей будут работать молодежно-экологическая площадка "Эко-Art" с выставкой-продажей экопродуктов и инсталляцией арт-объектов из эко-материалов, "Клевый сувенир", "Спортивная рыбалка" с мастер-классами, "Заливная рыба" с презентацией летних ресторанных площадок, сцена "Рыбное место" и ярмарка "Рыбный базар".

Как пояснил Волга Ньюс председатель совета директоров "Самараинтур Сервис Груп" Михаил Сегал, отправиться на фестиваль из Самары можно будет на экскурсионном автобусе. В программу тура также входит посещение паркового комплекса истории техники им. К. Г. Сахарова, стоимость поездки — от 1 150 рублей.

Самарские турбазы уже готовы принимать первых посетителей Самарские турбазы уже готовы принимать первых посетителей
Отдых на наших местных турбазах для большинства жителей Самарской области не нуждается в лишней рекламе. Выбор предоставляется огромный: можно снять комфортабельный коттедж со всеми удобствами и питанием или экономичный щитовой домик. Выясним, сколько это будет стоить в нынешнем году.

Еще больше вишни

Традиционный праздник вишневого пирога, ежегодно проводимый в селе Ширяево, намечен на 12–13 августа. "Гвоздь программы" — дегустация вкусностей из особой бещевской ягоды, которая растет только на известняковой почве побережья. Ну и конечно же, все гости праздника смогут поучаствовать в конкурсе на лучший пирог, чаепитии и дегустации вишневых наливок и варенья. В дни фестиваля в Ширяево пройдут ярмарки, мастер-классы и выступления творческих коллективов. Также планируется организация детской площадки, фотовыставок и площадки "Богатырская силушка", где можно будет помериться в силе, ловкости и меткости, принять участие в старинных народных потехах и забавах, прокатиться на древнерусской ладье.

Как пояснила руководитель экскурсионных проектов Центра туризма и отдыха "У-ра" Елена Краснова, на праздник вишневого пирога обычно организуются теплоходные прогулки. Помимо пребывания на фестивальной площадки туристам предлагается посетить основные достопримечательности села — музейный комплекс, смотровые площадки, штольни. Кроме того, можно посетить Ширяево на экскурсионном автобусе, в такую программу также входит подъем на гору Стрельная. Стоимость поездки — от 1700 рублей.

Ежегодный помидорный

"Наиболее известный гастрономический фестиваль, ежегодно привлекает огромное количество туристов — это "Сызранский помидор", — поясняет Михаил Мальцев. — Обычно из Самары на это мероприятие идут экскурсионные автобусы, организуется туристический поезд, а в этом году от речного пассажирского предприятия также будет запущен маршрут по воде".

"Сызранский помидор — 2017" намечен на 19 августа, праздничные мероприятия начнутся с 16.00. Гости смогут посетить выставку-ярмарку "Город мастеров", полюбоваться на участников конкурсов костюмов и огородных чучел, продегустировать блюда из томатов и не только, посмотреть выступления творческих коллективов, принять участие в спортивно-томатных состязаниях. Кульминацией праздника станет костюмированное шествие по главной улице города, в финале которого выбирается лучший костюм и объявляется Томатная Королева праздника.

Стоимость организованной поездки на этот фестиваль из Самары — от 1050 рублей с экскурсионной программой по Сызрани или ее окрестностям, 590 рублей — без нее.

Какую волжскую рыбу вы предпочитаете?

Судак
Сом
Щука
Лещ
Стерлядь, осетр
Налим
Карась
Плотва
Всего проголосовало 433
архив опросов

Последние комментарии

Александр Ярославлев 04 мая 2017 16:02 Где в Самаре устроить экстремальный уик-энд

А еще за Волгой в селе Рождествено мы открываем ВелоКемпинг https://vk.com/zavolga.camping с очень лояльными ценами на размещение и всем необходимым - для велотуристов и не только. Приходите и приезжайте!

Роман А 15 апреля 2017 10:53 От КинАПа до Зеленой Рощи пустят технические рейсы "пээсок"

Пришёл сегодня к дамбе под кинапом. В 9.30 пээски не было, минут 15 простоял и ушёл

Фото на сайте

Экскурсионный рейс в Винновку на воздушной подушке

Экскурсионный рейс в Винновку на воздушной подушке

Где недалеко от Самары провести выходные со страусами и верблюдами

Где недалеко от Самары провести выходные со страусами и верблюдами

Красноярский район: отдых на любой вкус недалеко от дома

Красноярский район: отдых на любой вкус недалеко от дома

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4