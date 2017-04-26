Самарские турбазы уже готовы принимать первых посетителей

Отдых на наших местных турбазах для большинства жителей Самарской области не нуждается в лишней рекламе. Выбор предоставляется огромный: можно снять комфортабельный коттедж со всеми удобствами и питанием, или экономичный щитовой домик. Выясним, сколько это будет стоить в нынешнем году.

Большинство самарских турбаз расположены в лесных массивах или около водоемов, так что оздоровительные прогулки и спокойное времяпровождение с удочкой на берегу — наиболее распространенный вид досуга для большинства местных отдыхающих. При этом территории располагают спортивными площадками и предлагают аренду спортинвентаря. Почти везде есть бани и мангальные зоны. "Заезд почти везде предлагается свободный, можно приехать на выходные, провести трехнедельный отпуск или снять домик на все лето, — комментирует руководитель офиса продаж компании "Редкие)земли" Анна Калинина. — Причем в последнем случае, как правило, предоставляются значительные скидки".

Самарцев приглашают на военно-патриотические экскурсии к 72-летию Великой Победы Традиционно к майским праздникам самарские туроператоры подготовили несколько программ, которые позволят прикоснуться к истории, почтить память наших соотечественников и узнать много интересного о нелегких для нашей страны военных годах.

Но все же, насколько выросли цены на аренду летних домиков и дополнительные услуги баз отдыха?

"По сравнению с прошлым сезоном мы можем наблюдать незначительный рост цен, — комментирует менеджер по внутреннему туризму компании "Профцентр" Анна Волгушева. — Сказать однозначно, что удорожание составило сколько-то процентов нельзя, поскольку одни турбазы подняли стоимость незначительно, другие — весьма ощутимо".

При этом, как пояснила Анна Волгушева, удорожание отдыха в большинстве случаев не связано с улучшением условий проживания или появлением новых услуг. Уровень сервиса и список предлагаемых развлечений на самарских турбазах, увы, остается прежним.

Отдых на турбазе "Россия", расположенной в сосновом бору на правом берегу Волги, напротив Студеного оврага, в этом году подорожал больше чем на 10%. Аренда щитового дома теперь будет стоить от 950 рублей в сутки, в эту цену включено трехразовое питание (без питания путевки не продаются). Коттедж, рассчитанный на 10 человек, можно снять за 10 тыс. рублей в сутки, при желании дополнительно можно заказать питание — за 600 рублей в сутки.

А вот на находящейся по соседству базе отдыха "Лазурная" цены остались на уровне прошлого года. Домик с частичными удобствами и комнаты без удобств будут стоить от 930 рублей с человека в сутки, проживание в доме с удобствами обойдется не менее чем в 1450 рублей. Питание включено в стоимость. База имеет собственный песчаный пляж, бильярд, теннис, тренажерный зал, по вечерам здесь проводятся дискотеки. Аренда лодки стоит 150 рублей в час, спортинвентаря — 80 рублей час.

Немногим выше по течению Волги, в районе села Подгоры расположена еще одна база отдыха — "Искра". Она построена по оригинальному проекту в деревянном стиле, отдыхающим предлагаются комфортабельные 2-, 3-, 4-х местные домики, каждый из которых выделяется своеобразной отделкой. Проживание с питанием в домике без удобств здесь будет стоить от 950 рублей в сутки, с удобствами — от 1300 рублей.

Новость о вероятной приостановке чартеров в Турцию смешала карты тысячам самарцев Всего пару дней назад российский турист ликовал. У него вновь появилась возможность отдохнуть в теплой и "все-в -себя-включающей" Турции по вполне демократичным ценам. Однако последние события дали повод для раздумий: а может все-таки не рисковать и воспользоваться предложениями внутренних туроператоров?

Вниз по Волге, между Самарой и Новокуйбышевском есть остров Тушинский. На нем стоят две турбазы — ''Волна'' и ''Ивушка'', расположенные в нескольких минутах ходьбы друг от друга и имеющие общую инфраструктуру. Находятся базы вблизи от волжского пляжа, с другой стороны острова также есть затоны, привлекающие любителей рыбной ловли. Каждая база состоит из нескольких щитовых и срубовых домиков. В "Ивушке" есть детская комната, где с детьми занимаются аниматоры. При этом малышу должно быть не менее трех лет. На территории "Волны" проходят дискотеки. Отдых на любой из этих турбаз будет стоить от 1200 рублей с человека в сутки.

Ну и, наконец, если вы планируете уехать подальше от города, вам наверняка подойдет турбаза "Голубая гавань", находящаяся в Шигонском районе, на территории смешанного леса на берегу Усинского залива. На тринадцати гектарах земли расположились корпус "Дебаркадер", домики со всеми удобствами и домики-шалаши. Для проведения досуга здесь имеется тренажерный зал, теннисный корт, бассейн, бильярдная, кинозал, где по вечерам показывают фильмы. Для малышей есть детский городок, кроме того, здесь работает детская комната, где можно ненадолго оставить отпрысков под присмотром воспитателя. Для взрослых отдыхающих ежедневно проводятся развлекательные мероприятия. Проживание с 3-разовым питанием на этой турбазе будет стоить от 900 рублей на человека в сутки.