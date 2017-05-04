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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Где в Самаре устроить экстремальный уик-энд?

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На этой неделе россиян ждет сразу четыре выходных. Многие поедут отдыхать за город. Для тех, кому не сидится на месте, мы нашли несколько альтернатив пресловутым шашлыкам и даче.

Фото: lukaonline.ru

Речные приключения

В Самаре есть организации, которые предлагают различные экстрим-походы и туры выходного дня. Так, например, компания GoRa специализируются на сплавах по рекам, при чем не только Самарской области. К примеру, с 23 по 27 июня организаторы предлагают за 9 тыс. рублей с человека сплав по реке Белой, что на Южном Урале.

Ну, а на майские праздники — с 7 по 8 мая — GoRa организует сплав по Кондурче. Двухдневное байдарочное путешествие начнется в селе Екатериновка и закончится в Красном Яру. Участие в сплав обойдется в 3,5 тыс. рублей с одного туриста. В стоимость тура входит автобус от стадиона "Чайка" в Управленческом и обратно — из Красного Яра, аренда байдарок и оборудования, провизия для приготовления пищи и костровые принадлежности. А вот палатку, спальник и пенку придется брать свои.
Также 13 мая GoRa организовывает однодневный сплав по реке Сок по маршруту село Висловка — устье реки Сок. Поездка обойдется немногим дешевле — в 2100 рублей. В эту стоимость провизия и трансфер от "Чайки" и обратно, а также стрельба из лука — во время остановки в селе Царевщина.

На джипах по пересеченной местности

Другая самарская компания Active travel позиционирует себя как клуб активного отдыха и тоже предлагает разные варианты походов. Так, 14 мая самарцев приглашают на однодневный тур в Ширяево. До села группа доберется на теплоходе — от поляны им. Фрунзе. Затем участников экспедиции пересадят на "уазики", которые довезут до урочища Каменная чаша. По возвращению туристы заглянут на экскурсию в Ширяевские штольни. На протяжении всего мероприятия будет работать профессиональный фотограф. Сбор группы — в 9:00 на пристани поляны им. Фрунзе. Стоимость поездки — 1200 рублей.

Active time предоставляет услуги по организации активного отдыха: от корпоративных тренингов до свиданий и семейных праздников. В компании вам помогут арендовать квадроциклы для поездки по Самарской луке. Например, джипо-квадро тур по Сокольим горам обойдется в 2-2,5 тыс. рублей за единицу техники.

Горы и пещеры

Виды деятельности, которыми занимается клуб "Новые острова", можно условно разделить на два. Первый — экстрим-полеты и прыжки с парашютом, второй — походная деятельность. 13 мая "Новые острова" устраивают однодневный поход от Крестовой поляны до горы Верблюд, а 14 мая — в Серные рудники.

Если вы ни разу не были на горе Верблюд, то знайте: с нее открывается красивейшая панорама на Жигулевские ворота, Царев курган, Сокольи горы, устье реки Сок. А попасть сюда можно, переправившись по Волге до Гавриловой поляны, после чего подняться по лесной тропинке. Экскурсия длится порядка 10 часов — от места встречи и обратно, протяженность пути — 9 километров. Стоимость участия в походе — 1500 рублей.

Поход на Серную гору, 14 мая, включает в себя рассказы об истории рудников, о способах добычи горной породы и выплавки серы из руды, прогулку по частям рудника и др. Но помните: в поход необходимо снарядиться удобной сменной одеждой для входа в пещеру. Температура воздуха внутри нее редко поднимается выше +4 градусов, а пробираться внутрь придется на четвереньках. Стоимость участия в походе — 1800 рублей. Фонарь, каску и комбинезон выдаст инструктор. До места экскурсии группа также будет добираться на теплоходе.

Теги: туризм экстрим Самара Волга горы реки Самарская Лука развлечения

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