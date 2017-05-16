Сколько готовы платить самарские предприятия молодым специалистам?

Сегодня все больше выпускников школ выбирают для продолжения образования средние и профессиональные учебные заведения, чтобы потом получить рабочую специальность. Но какие из них действительно окажутся востребованными и принесут в будущем солидный доход?

Чисто русские профессии

С 15 по 19 мая в Краснодаре проходит Финал V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) — самого масштабного в России соревнования по профмастерству среди студентов колледжей и техникумов. Напомним, в рамках отбора участников финала было проведено 82 региональных чемпионата, в которых приняли участие 12 тыс. человек, а 1200 победителей вступили в борьбу за медали по 109 компетенциям. Самарская команда отправила для участия в престижном конкурсе участников, которые "покажут класс" по таким специальностям, как "Малярные и декоративные работы", "Сетевое и системное администрирование", "Веб-дизайн", "Медицинский и социальный уход" и т. д. — всего 19 направлений. И, хотя имена победителей еще неизвестны, уже сейчас организаторы подводят промежуточные итоги: определены самые востребованные рабочие специальности.

Самыми популярными рабочими профессиями у российской молодежи смело можно считать сварочное и поварское дело. Стоит заметить, что эти показатели заметно отличаются от общемировых, где лидерами являются парикмахерское искусство (в России эта компетенция борется за третье место со специальностью "Дошкольное воспитание"), а также ремонт и обслуживание легковых автомобилей (в России — 5 место) и электромонтаж (в России — 6 место).

Каким специалистам проще всего найти работу в Самарской области Безработица в России, пусть и медленно, но продолжает расти. Но вместе с ней увеличивается и число вновь появляющихся вакансий. Выясним сегодня, в каких отраслях оставшемуся "не у дел" работнику сегодня проще вернуться в строй, а где придется отстоять длинную очередь из соискателей.

Варить — не переварить!

Но насколько данные WorldSkills соответствуют реальностям российского рынка труда? И верный ли выбор делают регионы, ориентируя молодежь именно на эти рабочие специальности?

Для начала посмотрим данные Государственной службы занятости. Так, в базе данных по Самаре по профессии "сварщик арматурных стенок и каркасов" 8 вакансий (всего по региону- 9). Еще 4 вакансии представлены по профессии "электросварщик", общее количество вакансий по региону — 8.

А вот сайт jobcareer.ru предлагает совсем другую статистику: согласно ей, в Самаре 150 вакансий по профессии "сварщик" со средним заработком около 48 тыс. рублей. Но, разумеется, в данном случае речь идет об уже опытных рабочих, а молодежи придется рассчитывать на значительно меньшее вознаграждение.

Исполнительный директор "Самарской гильдии строителей" Григорий Дворцов отмечает, что молодой специалист-сварщик может сразу рассчитывать на 25 тыс. рублей в месяц, причем никаких сложностей с трудоустройством у него не возникнет, ведь кадров не хватает. "В дальнейшем зарплата квалифицированного сварщика может составлять и 50, и 70 тыс. рублей", — замечает эксперт.

Несложно найти работу и тем, кто выбрал вторую в рейтинге профессию — "поварское дело". Так, база данных Государственной службы занятости по Самаре содержит 97 вакансий поваров (по разным категориям, а также с учетом специализаций "помощник повара" и "повар судовой"). Всего в регионе 251 вакансия по этим специальностям. По данным сайта jobcareer.ru, средняя зарплата в этом секторе составляет 23 тыс. рублей.



Есть из чего выбрать

А как обстоит дело с остальными топовыми специальностями? Воспитателей в дошкольных учреждения Самары, если верить данным сайта jobcareer.ru, требуется аж 279. Правда вот зарплата здесь не самая завидная — около 20 тыс. рублей. Всего на тысячу рублей выше она у парикмахеров, которых в областном центре требуется 130. Автослесари могут попытать счастья, изучив 120 вакансий со средней зарплатой в 31 тыс. рублей. Для электромонтажников предлагается 86 вакансий — за 35 тыс. рублей в месяц.

Таким образом можно сделать вывод, что заявки на финал WorldSkills Russia в целом совпадают с реалиями самарского рынка труда, и на них можно смело ориентироваться нынешним выпускникам. Хотя существует немало и других рабочих профессий, которые могут принести начинающему специалисту солидный доход. К примеру, наладчик станков с ЧПУ сегодня может рассчитывать на 35 тыс. рублей в месяц, наладчик шлифовальных станков — 45 тыс. рублей. И, что немаловажно, для получения образования по этим востребованным специальностям нет необходимости уезжать учится или платить деньги. Самарские колледжи готовят специалистов бесплатно.





Ольга Моржицкая, директор по кадрам ООО "Самарский стройфарфор":

— На "Самарском Стройфарфоре" профессия сварщик является вспомогательной, т.е. специфика сварочных работ не подразумевает использование нанотехнологий и высокотехнологичных процессов в этой отрасли, как это требуется, например, в нефтяной и газовой промышленности. Соответственно мы готовы брать и студентов из профильных учреждений и стажировать их на месте. Зарплата сварщика на нашем заводе — до 42 тысяч рублей".