16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Составлен рейтинг мобильных приложений по поиску вакансий Сколько готовы платить самарские предприятия молодым специалистам? 15 мая начнется распределение свободных мест в детских садах Частным детсадам ужесточат бюджетное финансирование С 1 мая школьные электронные дневники можно будет увидеть только через код доступа к порталу госуслуг

Образование и работа

Сколько готовы платить самарские предприятия молодым специалистам?

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 41
Версия для печати

Сегодня все больше выпускников школ выбирают для продолжения образования средние и профессиональные учебные заведения, чтобы потом получить рабочую специальность. Но какие из них действительно окажутся востребованными и принесут в будущем солидный доход?

Фото: Владимир Смирнов_ТАСС

Чисто русские профессии

С 15 по 19 мая в Краснодаре проходит Финал V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) — самого масштабного в России соревнования по профмастерству среди студентов колледжей и техникумов. Напомним, в рамках отбора участников финала было проведено 82 региональных чемпионата, в которых приняли участие 12 тыс. человек, а 1200 победителей вступили в борьбу за медали по 109 компетенциям. Самарская команда отправила для участия в престижном конкурсе участников, которые "покажут класс" по таким специальностям, как "Малярные и декоративные работы", "Сетевое и системное администрирование", "Веб-дизайн", "Медицинский и социальный уход" и т. д. — всего 19 направлений. И, хотя имена победителей еще неизвестны, уже сейчас организаторы подводят промежуточные итоги: определены самые востребованные рабочие специальности.

Самыми популярными рабочими профессиями у российской молодежи смело можно считать сварочное и поварское дело. Стоит заметить, что эти показатели заметно отличаются от общемировых, где лидерами являются парикмахерское искусство (в России эта компетенция борется за третье место со специальностью "Дошкольное воспитание"), а также ремонт и обслуживание легковых автомобилей (в России — 5 место) и электромонтаж (в России — 6 место).

 

Каким специалистам проще всего найти работу в Самарской области Каким специалистам проще всего найти работу в Самарской области
Безработица в России, пусть и медленно, но продолжает расти. Но вместе с ней увеличивается и число вновь появляющихся вакансий. Выясним сегодня, в каких отраслях оставшемуся "не у дел" работнику сегодня проще вернуться в строй, а где придется отстоять длинную очередь из соискателей.

Варить — не переварить!

Но насколько данные WorldSkills соответствуют реальностям российского рынка труда? И верный ли выбор делают регионы, ориентируя молодежь именно на эти рабочие специальности?

Для начала посмотрим данные Государственной службы занятости. Так, в базе данных по Самаре по профессии "сварщик арматурных стенок и каркасов" 8 вакансий (всего по региону- 9). Еще 4 вакансии представлены по профессии "электросварщик", общее количество вакансий по региону — 8.

А вот сайт jobcareer.ru предлагает совсем другую статистику: согласно ей, в Самаре 150 вакансий по профессии "сварщик" со средним заработком около 48 тыс. рублей. Но, разумеется, в данном случае речь идет об уже опытных рабочих, а молодежи придется рассчитывать на значительно меньшее вознаграждение.
Исполнительный директор "Самарской гильдии строителей" Григорий Дворцов отмечает, что молодой специалист-сварщик может сразу рассчитывать на 25 тыс. рублей в месяц, причем никаких сложностей с трудоустройством у него не возникнет, ведь кадров не хватает. "В дальнейшем зарплата квалифицированного сварщика может составлять и 50, и 70 тыс. рублей", — замечает эксперт.

Несложно найти работу и тем, кто выбрал вторую в рейтинге профессию — "поварское дело". Так, база данных Государственной службы занятости по Самаре содержит 97 вакансий поваров (по разным категориям, а также с учетом специализаций "помощник повара" и "повар судовой"). Всего в регионе 251 вакансия по этим специальностям. По данным сайта jobcareer.ru, средняя зарплата в этом секторе составляет 23 тыс. рублей.

Есть из чего выбрать

А как обстоит дело с остальными топовыми специальностями? Воспитателей в дошкольных учреждения Самары, если верить данным сайта jobcareer.ru, требуется аж 279. Правда вот зарплата здесь не самая завидная — около 20 тыс. рублей. Всего на тысячу рублей выше она у парикмахеров, которых в областном центре требуется 130. Автослесари могут попытать счастья, изучив 120 вакансий со средней зарплатой в 31 тыс. рублей. Для электромонтажников предлагается 86 вакансий — за 35 тыс. рублей в месяц.

Таким образом можно сделать вывод, что заявки на финал WorldSkills Russia в целом совпадают с реалиями самарского рынка труда, и на них можно смело ориентироваться нынешним выпускникам. Хотя существует немало и других рабочих профессий, которые могут принести начинающему специалисту солидный доход. К примеру, наладчик станков с ЧПУ сегодня может рассчитывать на 35 тыс. рублей в месяц, наладчик шлифовальных станков — 45 тыс. рублей. И, что немаловажно, для получения образования по этим востребованным специальностям  нет необходимости уезжать учится или платить деньги. Самарские колледжи готовят специалистов бесплатно.

Ольга Моржицкая, директор по кадрам ООО "Самарский стройфарфор":

— На "Самарском Стройфарфоре" профессия сварщик является вспомогательной, т.е. специфика сварочных работ не подразумевает использование нанотехнологий и высокотехнологичных процессов в этой отрасли, как это требуется, например, в нефтяной и газовой промышленности. Соответственно мы готовы брать и студентов из профильных учреждений и стажировать их на месте. Зарплата сварщика на нашем заводе — до 42 тысяч рублей".

Теги: WorldSkills Russia Самара вакансии профессиональное образование занятость зарплата

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

архив опросов

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 05 октября 2015 14:05 С чего начать музыкальное образование ребенка

Лучше начинать учиться с первого класса, потому как в старших уже не до этого, а музыкалку оканчивают к восьмому классу, - многие бросают из-за нагрузок, и дети в это время из более "мягкого пластилина" - легче лепить "Кабалевского".

Евгений Сапунов 26 августа 2015 11:34 Самарастат: собрать ребенка в школу стоит 19 тысяч рублей

на одежду и обувь для школьника потребуется не менее 13165 рублей КАЖДЫЙ ГОД... ребенок растёт!

Фото на сайте

Во сколько родителям самарских первоклашек обойдутся школьные сборы?

Во сколько родителям самарских первоклашек обойдутся школьные сборы?

В Красном Яре прошел областной семинар " Восприятие художественной литературы и фольклора"

В Красном Яре прошел областной семинар " Восприятие художественной литературы и фольклора"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4