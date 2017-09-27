Самарские одаренные дети могут поступить в подмосковную школу "Летово"

25 сентября по всей России начался прием заявок в некоммерческую школу "Летово". Новая школа-пансион для учеников 7-11 классов располагается в Подмосковье, и тут ждут способных и мотивированных детей со всей России. Зачисление проходит по результатам онлайн-тестов и очного собеседования.

Как сообщает пресс-служба проекта, это самый крупный благотворительный проект в стране, основателем которого является Вадим Мошкович, известный бизнесмен и филантроп, владелец одной из крупнейших агропромышленных российских компаний "Русагро". Общий объем инвестиций в проект составил 9 млрд рублей. Всем принятым детям, чьи родители не смогут платить за обучение, выдадут стипендии.

"Я хочу дать социальный лифт всем детям России. Моя мечта - чтобы способные дети со всей страны получили равный доступ к образованию мирового уровня, вне зависимости от зарплаты родителей, - говорит Вадим Мошкович. - Выпускникам мы гарантируем поступление в топ-10 вузов России и топ-50 университетов мира, без дополнительных усилий со стороны родителей. А успешная сдача экзаменов ЕГЭ, теста IB или победа в олимпиаде станут несложными испытаниями для учеников "Летово".

Школа "Летово" спроектирована ведущими мировыми экспертами - голландским бюро Atelier PRO. Это более 60 гектаров заповедного соснового леса с кампусом для учеников и домами, в которых живут педагоги. В самой школе есть все для учебы, исследований, творчества и активной жизни. Это классы-трансформеры, девять спортивных залов, девять лабораторий, творческие мастерские, актовый зал, который одновременно служит лекционной аудиторией, театром и кинозалом, огромная библиотека, 25-метровый бассейн и 10 тысяч квадратных метров для занятий спортом на улице: теннисные корты, современные беговые и велодорожки, зимой - трассы для беговых лыж.

По данным образовательной организации, в школе "Летово" будут использованы традиции лучших физико-математических и гуманитарных школ России совместно с опытом учебных программ школ-пансионов Великобритании и США и практик школ новой формации Скандинавии, Сингапура и Австралии. Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный план развития. Нет классов, зато есть параллели и направления: математика, естественные науки, гуманитарные науки. Каждый ученик может изучать дисциплины в разном темпе, в разной последовательности, на разных уровнях, самостоятельно или на уроке.