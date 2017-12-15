16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
В Самаре набирают воспитанников в два новых детских сада Количество профессиональных риелторов сокращается Что делать работнику, если работодатель решил его уволить Где самарцы могут выучить китайский язык Определены даты приема первоклассников в Самаре

Образование и работа

Самарцы за 10 минут подали 2,6 тыс. заявлений на прием детей в лицеи и гимназии

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 440
Версия для печати

Департамент информационных технологий и связи Самарской области сообщает, что электронная запись в первые классы лицеев и гимназий Самары стартовала успешно.

"Все информационные системы работают штатно, пиковая нагрузка (10 секунд) на гигабитный канал связи составила 240 мегабит. За пять минут было подано 2427 заявлений", - сообщает пресс-службы департамента.

По данным на 9:10, зарегистрировано более 2600 заявлений.

Напомним, электронная запись в школы Самары разделена на несколько этапов. Следующая волна назначена на 30 января. В этот день родители будут записывать первоклашек в общеобразовательные учреждения.

Теги: запись департамент информтехнологий СО образование школы гимназия лицеи Самара
Кого бы вы хотели видеть на площадке фестиваля GOOD fest?

Проголосуй за любимого артиста!

Город 312
Трубецкой
IOWA
Анакондаз
Пицца
Ундервуд
Нойз МС
Серебро
Градусы
Макс Корж
Пилот
Всего проголосовало 349
архив опросов

Последние комментарии

Леонид Бычков 23 августа 2017 11:47 Шахматы или дзюдо? Выбираем спортивную секцию для ребенка

Если выбирать интеллектуальный спорт, то лучше заниматься игрой Го. Это сбалансированней чем шахматы для развития логики и образного мышления. В Самаре вроде есть клуб Го.

Юлия Шехмаметьева 05 октября 2015 12:05 С чего начать музыкальное образование ребенка

Лучше начинать учиться с первого класса, потому как в старших уже не до этого, а музыкалку оканчивают к восьмому классу, - многие бросают из-за нагрузок, и дети в это время из более "мягкого пластилина" - легче лепить "Кабалевского".

Фото на сайте

Во сколько родителям самарских первоклашек обойдутся школьные сборы?

Во сколько родителям самарских первоклашек обойдутся школьные сборы?

В Красном Яре прошел областной семинар " Восприятие художественной литературы и фольклора"

В Красном Яре прошел областной семинар " Восприятие художественной литературы и фольклора"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31