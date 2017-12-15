Самарцы за 10 минут подали 2,6 тыс. заявлений на прием детей в лицеи и гимназии

Департамент информационных технологий и связи Самарской области сообщает, что электронная запись в первые классы лицеев и гимназий Самары стартовала успешно.
"Все информационные системы работают штатно, пиковая нагрузка (10 секунд) на гигабитный канал связи составила 240 мегабит. За пять минут было подано 2427 заявлений", - сообщает пресс-службы департамента.
По данным на 9:10, зарегистрировано более 2600 заявлений.
Напомним, электронная запись в школы Самары разделена на несколько этапов. Следующая волна назначена на 30 января. В этот день родители будут записывать первоклашек в общеобразовательные учреждения.
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Если выбирать интеллектуальный спорт, то лучше заниматься игрой Го. Это сбалансированней чем шахматы для развития логики и образного мышления. В Самаре вроде есть клуб Го.
Лучше начинать учиться с первого класса, потому как в старших уже не до этого, а музыкалку оканчивают к восьмому классу, - многие бросают из-за нагрузок, и дети в это время из более "мягкого пластилина" - легче лепить "Кабалевского".