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Образование и работа

Определено количество бюджетных мест в вузах региона

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство образования и науки Самарской области опубликовало информацию о планируемом количестве бюджетных мест для поступления в вузы региона в 2018 году.

Определено количество бюджетных мест в вузах региона Определено количество бюджетных мест в вузах региона
Фото: Владимир Котмишев

Наибольшее количество студентов смогут поступить в Самарский национальный исследовательский университете им. Королева. Для бакалавров запланировано 1218 мест в очном отделении, 70 в очно-заочном и 57 в заочном. Специалистов будет принято 351, в магистратуру - 863 человека.
В Самарском государственном техническом университет в бакалавриате 1525 мест, в специалитете - 156, в магистратуре - 538.

Третьим по количеству бюджетных мест станет Тольяттинский государственный университет: 566 человек в бакалавриате, 80 - в специалитете и 564 - в магистратуре.

С полным перечнем всех вузов можно познакомиться на сайте министерства.

Кроме того, ведомство сообщает, какие индивидуальные достижения абитуриентов будут учитываться при поступлении в различных вузах. Все региональные высшие учебные заведения добавят дополнительные баллы за аттестат или диплом с отличием и золотой значок ГТО. Кроме того, могут сыграть роль достижения на международных, региональных, вузовских олимпиадах, а также на заключительных этапах олимпиад школьников. Также ряд вузов готовы увеличить итоговые баллы ЕГЭ на один-пять баллов за участие будущего студента в волонтерской деятельности.

Теги: Самара Самарская область вузы министерство образования СО студенты образование
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