Вкладчикам самарского "АКБ" выплатили 19 млрд рублей

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) с 11 апреля 2018 года осуществляет выплату возмещения вкладчикам АктивКапитал Банка, в отношении которого 29 марта 2018 года наступил страховой случай.
Выплата страхового возмещения вкладчикам банка производится через ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО), которые выступают в качестве банков-агентов. Страховое возмещение выплачивается в 11 субъектах Российской Федерации. За первую неделю выплат страховку получили 21,7 тыс. вкладчиков банка. Им уже выплатили в общей сложности 19 млрд рублей или 83% страховой ответственности АСВ.
Напомним, ранее сообщалось, что за выплатами в общей сложности на сумму около 22,9 млрд руб.в "Агентство по страхованию вкладов" могут обратиться 30,7 тыс. вкладчиков.
Получить необходимую информацию о порядке выплаты страхового возмещения вкладчики могут по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05) и на сайте агентства в разделе "Страхование вкладов".
Последние комментарии
О, Скай Вэй как нельзя лучше иллюстрирует данную статью. Чем безумнее его обещания и идеи, тем с большим энтузиазмом несут лохи-"инвесторы" свои деньги в этот "проект". Когда-нибудь про Скайвэй напишут книжку "Как сделать так, чтоб тебя кормили 100 тыс. людей, а тебе за это ничего не было"))
Что меня поражает в нашем государстве... Государственная машина самым жёстким образом борется с обычными гражданами, воруя у них деньги с помощью эвакуаторов. Естественно "в интересах самих граждан". За н/с даже в тюрьму сажают, хотя в 96% случаев ничего и не нарушено больше... Но если находится, кто реально украл миллиард и более - он становится, видимо, "уважаемым" для властей человеком и его в лучшем случае "пожурят" (как в указанном случае просто признают банкротом без всяких "посадок")