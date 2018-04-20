16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Alfa Business Forum собрал успешных предпринимателей 63-го региона Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам АктивКапитал Банка Клиенты закрытого в Самаре АктивКапиталБанка получат пенсию на почте Центробанк отозвал лицензию у самарского "АктивКапитал Банка" Самарские банки предлагают нестандартные финансовые инструменты сохранения средств

Банки и вклады Деньги

Вкладчикам самарского "АКБ" выплатили 19 млрд рублей

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 97
Версия для печати

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) с 11 апреля 2018 года осуществляет выплату возмещения вкладчикам АктивКапитал Банка, в отношении которого 29 марта 2018 года наступил страховой случай.

Выплата страхового возмещения вкладчикам банка производится через ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО), которые выступают в качестве банков-агентов. Страховое возмещение выплачивается в 11 субъектах Российской Федерации. За первую неделю выплат страховку получили 21,7 тыс. вкладчиков банка. Им уже выплатили в общей сложности 19 млрд рублей или 83% страховой ответственности АСВ.

Напомним, ранее сообщалось, что за выплатами в общей сложности на сумму около 22,9 млрд руб.в "Агентство по страхованию вкладов" могут обратиться 30,7 тыс. вкладчиков.

Получить необходимую информацию о порядке выплаты страхового возмещения вкладчики могут по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05) и на сайте агентства в разделе "Страхование вкладов".

Последние комментарии

Олеся Лаптева 23 апреля 2017 05:00 Как распознать финансовую пирамиду: советы от Самарского отделения Центробанка

О, Скай Вэй как нельзя лучше иллюстрирует данную статью. Чем безумнее его обещания и идеи, тем с большим энтузиазмом несут лохи-"инвесторы" свои деньги в этот "проект". Когда-нибудь про Скайвэй напишут книжку "Как сделать так, чтоб тебя кормили 100 тыс. людей, а тебе за это ничего не было"))

Дмитрий Игнатьев 08 сентября 2016 06:35 Перед банкротством Эл банк выдал "подставным" компаниям кредитов на 2,2 млрд рублей

Что меня поражает в нашем государстве... Государственная машина самым жёстким образом борется с обычными гражданами, воруя у них деньги с помощью эвакуаторов. Естественно "в интересах самих граждан". За н/с даже в тюрьму сажают, хотя в 96% случаев ничего и не нарушено больше... Но если находится, кто реально украл миллиард и более - он становится, видимо, "уважаемым" для властей человеком и его в лучшем случае "пожурят" (как в указанном случае просто признают банкротом без всяких "посадок")

Фото на сайте

энгри бердс

энгри бердс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6