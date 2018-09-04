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Образование и работа

В Самарской области стартует Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С нового учебного года в 63-м регионе стартует Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников.

Как сообщает региональное управлении Роспотребнадзора, олимпиада проводится ради выявления и развития у школьников и студентов колледжей творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности и интеллектуального потенциала, а также для подготовки высококвалифицированных кадров для финансовых рынков страны и национальной системы защиты прав потребителей.

Олимпиада проводится ежегодно с 1 сентября по 31 марта и проходит в три этапа. На первом проводится заочное тестирование с применением дистанционных образовательных технологий, на втором — творческое эссе по предложенной Оргкомитетом тематике с применением дистанционных образовательных технологий, на третьем, заключительном этапе — финал в очной форме.

Принять участие в Олимпиаде могут ученики 10,11 классов, а также школьники, осваивающие дополнительные программы в области экономики и финансов. Обучающиеся начальных и средних профессиональных учебных заведений могут принять участие в Олимпиаде только в случае, если продолжают освоение общеобразовательных программ среднего общего образования, соответствующих 9,10 или 11 классу обучения общеобразовательной школы.

Подробная информация о проведении Олимпиады размещена на сайте www.fin-olimp.ru. Регистрация открыта с 1 сентября по 1 ноября 2018 года.

Теги: Роспотребнадзор олимпиада школьники Самарская область финансовая грамотность

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