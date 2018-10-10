С прилавков самарских супермаркетов изымают небезопасные продукты

Общественная организация "Русконтроль" совместно с ветеринарами и представителями самарского Россельхознадзора произвели серию контрольных закупок молочной продукции, а также мяса и рыбы и отправили образцы в лабораторию на комплексное исследование. Корреспондент "Гида потребителя" узнал, что из этого вышло.

"Картина маслом"

Мясные и молочные продукты — пожалуй наиболее ходовые продукты в корзине среднестатистической самарской семьи. И, надо сказать, не самые дешевые. Поэтому вдвойне обидно нарваться при их покупке на подделку или же, тем паче, на небезопасный товар. Эксперты заявляют, что марки-обманщики постепенно уходят с прилавков. К примеру, по последним исследованиям Роскачества, максимальное количество нарушений среди "молочки" пришлось на сливочное масло — 13% от всех образцов. По словам руководителя ведомства Максима Протасова, цифра немаленькая, но всего пару лет назад было хуже.

Что же касается мяса, то за первое полугодие 2018 года специалисты самарского Роспотребнадзора конфисковали 350 кг мясной продукции. И пусть количество конфиската в сравнении с прошлым годом снизилось (439 кг в первом полугодии 2017 года), но доля несоответствия по микробиологическим показателям наоборот возросла — 7,4% против прошлогодних 4,1%.



Контрольная закупка

Чтобы узнать, как в действительности обстоят дела в Самарском регионе, корреспонденты "Волга Ньюс" вместе со специалистами проверяющих органов отправились в местные супермаркеты. Первым делом мы заглянули в магазины на проспекте Металлургов, 88 и на ул. Путейской, 26. Разумеется, накануне мы вооружились перечнем молочной продукции, изготовители которой уже появлялись в списке недобросовестных. "В этих магазинах как раз реализуется продукция конкретных производителей, которые неоднократно попадали в поле зрения Россельхознадзора и выставляли себя не в лучшем свете", — пояснил председатель правления межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей "Рус-контроль" Алексей Богомолов. "Россельхознадзор регулярно проводит плановые и внеплановые проверки молочной продукции, чтобы определить, насколько она качественная и безопасная, — заметил в свою очередь Айдар Вафин, государственный инспектор управления Россельхознадзора по Самарской области. — Исходя из собственного мониторинга мы составили список для сегодняшней закупки".

В "Магните" на проспекте Металлургов, 88 мы купили по три упаковки молока "Выбор хозяйки" в тетрапаках жирностью 2,5% (производитель — ООО "Торговый дом "Алев", Ульяновская область), "Ясный луг" 2,5% (ООО "Мечта", Мордовия), сливочного масла "Крестьянское" 72,5% (ООО "Кварта", Московская область) и четыре упаковки сметаны "Елховская" 20% (производитель ООО "Елховский молокозавод", Самарская область). В "Магните" по соседству на Путейской эксперты приобрели по четыре упаковки черничного йогурта и сметаны жирностью 20% ТМ "Красава" (ООО "Красноярское молоко", Самарская область) и два пакета молока "Пестравка" 3,2% (ООО "Молторг", Самарская область).

Тем же составом представители ведомств и общественники устроили выезд в гипермаркет на проспекте Кирова, 308. Здесь состоялась контрольная закупка мясной продукции и сырой рыбы, а также других продуктов, продающихся на развес. "Мы закупаем продукцию, которая проходит какую-либо обработку в самом магазине, — объяснил Алексей Богомолов. — Доступ покупателей в места, где мясо и рыбу подготавливают к продаже, закрыт. Соответственно в вопросах качества и безопасности этой продукции нам приходится верить продавцу на слово. Поэтому при покупке подобного рода продуктов стоит, как минимум, обращать внимание на органолептические свойства — запах, цвет, внешний вид".

Во всем виновата планограмма

Участники импровизированного рейда купили килограмм куриного фарша, килограмм фарша под наименованием "Домашний натуральный", примерно полкило охлажденного гуляша из говядины, чуть больше кило свиного натурального фарша, 1,5 кг охлажденного карпа и один салат "Цезарь", произведенный здесь же, в гипермаркете. На всех этих продуктах стояла только этикетка магазина. Сделали фарш, поставили дату фасовки — и готово. Между тем общественники твердят, что в таком случае продавцы могут продавать товар бесконечно — каждый день перефасовывать его и ставить новую этикетку. Чтобы обезопасить себя в таком случае, потребителю нужно попросить работников магазина предоставить ветеринарное свидетельство или справку, из которых должно быть понятно, когда и откуда привезли продукцию. К слову, нам необходимые документы гипермаркет предоставил, хоть и не сразу.

Сколько нитратов в дынях на самарских прилавках? Мы привыкли, что к концу сентября на самарских развалах все чаще попадаются перезрелые арбузы, а вот сезон продажи дынь, наоборот, в самом разгаре. Между тем, за лето в Самарской центральной научно-методической ветеринарной лаборатории (ЦНМВЛ), подведомственной Россельхознадзору, из десяти поступивших образцов дынь четыре не соответствовало по показателям нитратов. При норме 90 мг/кг в этих образцах было около 200 (214, 199, 193 и 184 мг/кг).

И все-таки, во всех без исключения магазинах общественники нашли просроченную продукцию. Больше всего ее оказалось именно в гипермаркете, подтверждением тому стала целая тележка чипсов с истекшим сроком годности и еще одна — с яйцами, срок употребления которых истек несколько дней назад. "У нас сменилась планограмма на определенные группы товаров — как раз на чипсы, — попыталась оправдаться директор гипермаркета Ольга Коваленко. — Сотрудники перекладывали товары две ночи подряд и, вероятно, пропустили, что эту продукцию надо снять с прилавка. Обычно мы утилизируем просроченные товары каждый день с 17.00 до 18.00, к нам приезжает специальная машина".

В сухом остатке

Купленные продукты проходили комплексное исследование в лаборатории "Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории" (ЦНМВЛ). Результаты по мясной и рыбной продукции еще не получены, однако нам вполне хватило того, что показало исследование "молочки". "В первую очередь мы проверяли, фальсифицирована продукция или нет, — объясняет главный ветеринарный врач отдела инспекции самарского филиала ФБУ ЦНМВЛ Сергей Титов. — В сметане, твороге и масле — это исследования на жирно-кислотный состав, в остальных случаях дополнительно проводятся испытания на отсутствие в продукте фитостеринов (не молочного происхождения)".

Экспертиза показала, что за вода течет из самарских колонок Мы привыкли считать, что из кранов в их жилых домах круглые сутки течет питьевая вода. Однако в действительности пить ее мало кто отважится, разве что в кипяченом виде или отфильтрованную. Чтобы еще раз убедиться в этом, корреспонденты Волга Ньюс совместно с АО "БВТ Барьер Рус" провели независимое исследование.

Из полученных протоколов стало очевидно, что сливочное масло производства ООО "Кварта" с треском провалило испытания по жирно-кислотному составу: многие показатели в десятки раз превышали норму. Так, соотношение метиловых эфиров жирных кислот пальмитиновой и лауриновой кислот составляло 68,7 при норме от 5,8 до 14,5. "Фальсификация подразумевает, что производитель заведомо знал, что производит товар ненадлежащего качества, — комментирует Сергей Титов. — Это можно назвать обманом потребителя".

Кроме того по предварительным результатам ряд производителей попался на несоответствиях по содержанию белка и жира. К примеру, в молоке ТМ "Пестравка" (ООО "Молторг") нашли только 2,5% белка, хотя по ГОСТ 31450-2013 (который и был указан на упаковке) белка должно быть не менее 3%. Жира в этот продукт тоже не доложили: 2,3% вместо заявленных на упаковке 3,2%. В молоке "Выбор хозяйки" (ООО "Торговый дом "Алев") обнаружили только 1,61% белка, вместо заявленных 3% и только 2,2% жира вместо 2,5%. Молоко "Ясный луг" (ООО "Мечта") тоже не дотянул до заявленных 3% белка.

Отчеты о выявлении молочной продукции с нарушениями уже направлены в самарский Россельхознадзор, который, в свою очередь, должен отправить материалы в прокуратуру. Кроме того "Русконтроль" планирует подать судебные иски в защиту неопределенного круга лиц на производителей, а также на магазины, в которых была найдена просрочка.

Алексей Богомолов, председатель правления организации по защите прав потребителей "Русконтроль":

— Если вы приобрели некачественный товар, к примеру, продукт с истекшим сроком годности, то в первую очередь нужно обратиться в магазин. Как правило, они беспрекословно возвращают деньги. В случае тяжелой ситуации, к примеру отравления, необходимо обратиться за медпомощью, зафиксировать признаки отравления. Затем с полученными доказательствами можно обратиться в Роспотребнадзор или даже в суд.

Сергей Титов, главный ветеринарный врач отдела инспекции самарского филиала ФБУ ЦНМВЛ:

— Чтобы подтвердить фальсификат, мы проверяем ряд показателей. В сметане, твороге и масле — это исследования на жирно-кислотный состав, в остальных случаях дополнительно проводятся испытания на отсутствие в продукте фитостеринов. То есть в жировой фазе молочного продукта не должно быть стеринов не молочного происхождения.