Сколько нитратов в дынях на самарских прилавках?

Мы привыкли, что к концу сентября на самарских развалах все чаще попадаются перезрелые арбузы, а вот сезон продажи дынь, наоборот, в самом разгаре. Между тем, за лето в Самарской центральной научно-методической ветеринарной лаборатории (ЦНМВЛ), подведомственной Россельхознадзору, из десяти поступивших образцов дынь четыре не соответствовало по показателям нитратов. При норме 90 мг/кг в этих образцах было около 200 (214, 199, 193 и 184 мг/кг).
Мы решили выяснить, как часто встречаются бахчевые с превышением опасного вещества на городских прилавках. Для этого мы побывали на рынках и в магазинах Самары и произвели контрольную закупку десяти образцов: пять — в лабораторию, пять аналогичных, купленных в тех же местах — на дегустацию.
На закупку
Первым делом отправились на Губернский рынок — одно из самых популярных мест торговли в нашем городе. Здесь отоварились быстро — доброжелательный продавец оказался даже не против сфотографироваться, без лишних вопросов вручил товарный чек и пообещал, что за его дыней мы еще вернемся. А взяли мы "торпеду" — на вид и правда спелую, на запах — ароматную.
"Желтые полосы должны быть довольно широкие, но не слишком, — рассказывает продавец. — Перезревшую дыню тоже брать не стоит, она будет слишком сладкая и мягкая".
"Торпеды" на Губернском нам продали за 45 рубля за кг, две дыньки вышли на 6,8 кг — 310 рублей. При этом на других точках цены здесь называли разные — кто 70 рублей за 1 кг, а кто — 50.
На продуктовом рынке через дорогу от Губернского — на углу ул. Коммунистической и Ульяновской — цены оказались более щадящими. Ташкентские "торпеды" в основном по 50 рублей, а колхозницы из Соль-Илецка — 35-40 рублей. Но мы нашли волгоградские — по 50 рублей за килограмм — и решили взять на пробу их.
"Дыня должна быть шершавая и ароматная", — отметила продавец. Мы поверили и отдали за две дыньки 240 рублей.
Дальше отправились по магазинам: зашли в гипермаркет "Карусель" в торговом центре "Парк Хаус" и взяли "эфиопку" — дыню причудливой формы. К слову, ее пришлось повыбирать. Во-первых, эта дыня сама по себе не пахнет так ароматно, как "колхозница" или "торпеда". Во-вторых, в гипермаркете попались и поврежденные плоды с трещинами, заботливо прикрытыми этикеткой. Две "эфиопки" обошлись нам в 325 рублей за 6,4 кг.
Четвертой точкой нашей закупки стала "Пятерочка". Здесь мы на свой страх и риск купили пару зеленых (явно недозрелых) "торпед". Заплатили 236 рублей за 5,8 кг. Затем мы отправились на рынок на пересечении ул. Ново-Вокзальной и Московского шоссе. Здесь купили "колхозницу". Продавец объяснила, что слаще будут те дыни, у которых область "носика" (с другой стороны от черенка) слегка мягкая. Кстати, здесь по запросу нам тут же предоставили декларацию о соответствии. Для сравнения, неподалеку, на рынке на ул. Фадеева, на вопрос о документах на товар продавцы как один делали круглые глаза.
Исследование
После контрольной закупки мы помчались в лабораторию "Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Самарской области" (ФБУ "Самарский ЦСМ"). Здесь образцы взвесили и забрали на исследования по показателям содержания нитратов.
"Исследование проводится в соответствии с методическими указаниями министерства здравоохранения МУ 5048-89", — рассказал нам начальник испытательной лаборатории пищевой и сельскохозяйственной продукции "Самарского ЦСМ" Наталья Кварацхелия. — Проба измельчается, затем добавляются необходимые реактивы и с помощью специального прибора измеряется содержание нитратов".
Кстати, по словам специалистов, не стоит слепо доверять переносным приборам определения нитратов — они работают не настолько точно, как специализированное лабораторное оборудование. Кроме того, чтобы нитратомер определил верное содержание вредных веществ, его игла должна быть стерильной.
Что же вынуждает иной раз общественников, а то и обычных потребителей вооружаться подобными штуками? Дело в том, что нитраты могут быть довольно опасны. Повышенное их содержание в пище вызывает острые желудочно-кишечные расстройства, отравления и хронические заболевания. Несмотря на то, что токсичность самих нитратов относительно низкая, при участии микрофлоры организма они восстанавливаются до нитритов, степень токсичности которых уже в десятки раз выше.
"К избытку нитратов наиболее чувствительны дети в первые месяцы жизни, — уточняет технический директор органа инспекции самарской ЦНМВЛ Сергей Титов. — Нитраты попадают в грудное молоко при употреблении высоконитратных овощей матерью: молочная железа в этом случае не является барьером. У ребенка противонитратные механизмы формируются только к одному году жизни".
Опыты на людях
Остальные пять образцов мы привезли в редакцию и устроили дегустацию. Разумеется, мы не сообщили дегустаторам места приобретения дынь, а просто обозначили их как образцы под номерами от 1 до 5. В итоге, что ожидаемо, меньше всего народу пришлась по вкусу "торпеда" из "Пятерочки": как по виду, так и на вкус дыня оказалась недозревшей, безвкусной и несладкой. "Как трава!", "Кислая, неспелая!" — негодовали коллеги.
На втором месте с конца оказалась "эфиопка", которая показалась дегустаторам не сладкой, водянистой и вообще похожей на вату. Зато насчет волгоградской дыни, купленной напротив Губернского рынка, мнения разделились. Кому-то показалось пресновато и жестко, кому-то — в меру сладко, а в целом все сошлись на том, что вполне вкусно.
Одной из самых вкусных признали "торпеду" с Губернского. Однако первое место все же отдали "колхознице" с рынка на ул. Ново-Вокзальной. Ее окрестили самой сладкой и ароматной и доели в первую очередь. Выходит, что на рынках дыни самые вкусные.
Результаты
Итак, через несколько дней результаты стали известны: можно выдохнуть, все участники соответствуют требованиям безопасности по содержанию нитратов. "В каких-то образцах их содержание оказалось больше, в каких-то меньше, — комментирует Наталья Кварацхелия. — Тем не менее, все пять образцов соответствую требованиям технического регламента. Даже те дыни, в которых содержание нитратов приближено к порогу несоответствия нормам, являются безопасными для потребителя по этому показателю".
По словам Натальи Кварацхелия, как правило, в спелых дынях превышения встречаются реже. Нитраты появляются в дынях из удобрений, с которыми, вероятно, недобросовестные бахчеводы могут переборщить в начале сезона, когда хочется, чтобы урожай поспел как можно скорее. Ведь первый урожай — всегда более дорогой. Тем не менее, подкармливание бахчи такими удобрениями в разумных пределах — не нарушение. Главное, чтобы на выходе получилась дыня с содержанием нитратов не более 90 мг/кг.
Антилидером нашего исследования в итоге стала зеленая "торпеда" из "Пятерочки", в которой нашли 85 мг/кг нитратов. "Колхозница" с ул. Ново-Вокзальной содержала 82 мг/кг, "торпеда", купленная на Губернском рынке — 80 мг/кг нитратов, "колхозница" с рынка напротив — 41 мг/кг. Самое меньшее количество нитратов обнаружили в "эфиопке" из "Карусели" — 32 мг/кг.
Наталья Кварацхелия, начальник испытательной лаборатории пищевой и сельскохозяйственной продукции "Самарского ЦСМ":
— В некоторых образцах содержание нитратов оказалось больше, в каких-то меньше. Тем не менее все пять проб соответствуют требованиям технического регламента. Даже те дыни, в которых содержание нитратов приближено к порогу несоответствия нормам, являются безопасными для потребителя по этому показателю.
Последние комментарии
В фермерском дворике ,в молочном отделе разбавляют деревенскую сметану водой и сливками, самой Сметаны 2ложки!!присмотритесь к своим продавцам это не нормально
Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее