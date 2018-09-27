Сколько нитратов в дынях на самарских прилавках?

Мы привыкли, что к концу сентября на самарских развалах все чаще попадаются перезрелые арбузы, а вот сезон продажи дынь, наоборот, в самом разгаре. Между тем, за лето в Самарской центральной научно-методической ветеринарной лаборатории (ЦНМВЛ), подведомственной Россельхознадзору, из десяти поступивших образцов дынь четыре не соответствовало по показателям нитратов. При норме 90 мг/кг в этих образцах было около 200 (214, 199, 193 и 184 мг/кг).

Мы решили выяснить, как часто встречаются бахчевые с превышением опасного вещества на городских прилавках. Для этого мы побывали на рынках и в магазинах Самары и произвели контрольную закупку десяти образцов: пять — в лабораторию, пять аналогичных, купленных в тех же местах — на дегустацию.

На закупку

Первым делом отправились на Губернский рынок — одно из самых популярных мест торговли в нашем городе. Здесь отоварились быстро — доброжелательный продавец оказался даже не против сфотографироваться, без лишних вопросов вручил товарный чек и пообещал, что за его дыней мы еще вернемся. А взяли мы "торпеду" — на вид и правда спелую, на запах — ароматную.

"Желтые полосы должны быть довольно широкие, но не слишком, — рассказывает продавец. — Перезревшую дыню тоже брать не стоит, она будет слишком сладкая и мягкая".

"Торпеды" на Губернском нам продали за 45 рубля за кг, две дыньки вышли на 6,8 кг — 310 рублей. При этом на других точках цены здесь называли разные — кто 70 рублей за 1 кг, а кто — 50.

На продуктовом рынке через дорогу от Губернского — на углу ул. Коммунистической и Ульяновской — цены оказались более щадящими. Ташкентские "торпеды" в основном по 50 рублей, а колхозницы из Соль-Илецка — 35-40 рублей. Но мы нашли волгоградские — по 50 рублей за килограмм — и решили взять на пробу их.

"Дыня должна быть шершавая и ароматная", — отметила продавец. Мы поверили и отдали за две дыньки 240 рублей.

Дальше отправились по магазинам: зашли в гипермаркет "Карусель" в торговом центре "Парк Хаус" и взяли "эфиопку" — дыню причудливой формы. К слову, ее пришлось повыбирать. Во-первых, эта дыня сама по себе не пахнет так ароматно, как "колхозница" или "торпеда". Во-вторых, в гипермаркете попались и поврежденные плоды с трещинами, заботливо прикрытыми этикеткой. Две "эфиопки" обошлись нам в 325 рублей за 6,4 кг.

Четвертой точкой нашей закупки стала "Пятерочка". Здесь мы на свой страх и риск купили пару зеленых (явно недозрелых) "торпед". Заплатили 236 рублей за 5,8 кг. Затем мы отправились на рынок на пересечении ул. Ново-Вокзальной и Московского шоссе. Здесь купили "колхозницу". Продавец объяснила, что слаще будут те дыни, у которых область "носика" (с другой стороны от черенка) слегка мягкая. Кстати, здесь по запросу нам тут же предоставили декларацию о соответствии. Для сравнения, неподалеку, на рынке на ул. Фадеева, на вопрос о документах на товар продавцы как один делали круглые глаза.

Исследование

После контрольной закупки мы помчались в лабораторию "Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Самарской области" (ФБУ "Самарский ЦСМ"). Здесь образцы взвесили и забрали на исследования по показателям содержания нитратов.

"Исследование проводится в соответствии с методическими указаниями министерства здравоохранения МУ 5048-89", — рассказал нам начальник испытательной лаборатории пищевой и сельскохозяйственной продукции "Самарского ЦСМ" Наталья Кварацхелия. — Проба измельчается, затем добавляются необходимые реактивы и с помощью специального прибора измеряется содержание нитратов".

Кстати, по словам специалистов, не стоит слепо доверять переносным приборам определения нитратов — они работают не настолько точно, как специализированное лабораторное оборудование. Кроме того, чтобы нитратомер определил верное содержание вредных веществ, его игла должна быть стерильной.

Что же вынуждает иной раз общественников, а то и обычных потребителей вооружаться подобными штуками? Дело в том, что нитраты могут быть довольно опасны. Повышенное их содержание в пище вызывает острые желудочно-кишечные расстройства, отравления и хронические заболевания. Несмотря на то, что токсичность самих нитратов относительно низкая, при участии микрофлоры организма они восстанавливаются до нитритов, степень токсичности которых уже в десятки раз выше.

"К избытку нитратов наиболее чувствительны дети в первые месяцы жизни, — уточняет технический директор органа инспекции самарской ЦНМВЛ Сергей Титов. — Нитраты попадают в грудное молоко при употреблении высоконитратных овощей матерью: молочная железа в этом случае не является барьером. У ребенка противонитратные механизмы формируются только к одному году жизни".

Опыты на людях

Остальные пять образцов мы привезли в редакцию и устроили дегустацию. Разумеется, мы не сообщили дегустаторам места приобретения дынь, а просто обозначили их как образцы под номерами от 1 до 5. В итоге, что ожидаемо, меньше всего народу пришлась по вкусу "торпеда" из "Пятерочки": как по виду, так и на вкус дыня оказалась недозревшей, безвкусной и несладкой. "Как трава!", "Кислая, неспелая!" — негодовали коллеги.

Как бороться со стихийной торговлей, вернувшейся в город после мундиаля ЧМ-2018 закончился, и на улицы Самары незамедлительно вернулись "блошиные" рынки и уличные торговцы с лотками, раскладными столами и стульями. Жители города с новой силой начали жаловаться на торговлю в неустановленных местах. Волга Ньюс постарался разобраться, кому и чем мешают "лоточники", как с ними бороться и кто должен организовывать уличную торговлю по закону.

На втором месте с конца оказалась "эфиопка", которая показалась дегустаторам не сладкой, водянистой и вообще похожей на вату. Зато насчет волгоградской дыни, купленной напротив Губернского рынка, мнения разделились. Кому-то показалось пресновато и жестко, кому-то — в меру сладко, а в целом все сошлись на том, что вполне вкусно.

Одной из самых вкусных признали "торпеду" с Губернского. Однако первое место все же отдали "колхознице" с рынка на ул. Ново-Вокзальной. Ее окрестили самой сладкой и ароматной и доели в первую очередь. Выходит, что на рынках дыни самые вкусные.

Результаты

Итак, через несколько дней результаты стали известны: можно выдохнуть, все участники соответствуют требованиям безопасности по содержанию нитратов. "В каких-то образцах их содержание оказалось больше, в каких-то меньше, — комментирует Наталья Кварацхелия. — Тем не менее, все пять образцов соответствую требованиям технического регламента. Даже те дыни, в которых содержание нитратов приближено к порогу несоответствия нормам, являются безопасными для потребителя по этому показателю".

По словам Натальи Кварацхелия, как правило, в спелых дынях превышения встречаются реже. Нитраты появляются в дынях из удобрений, с которыми, вероятно, недобросовестные бахчеводы могут переборщить в начале сезона, когда хочется, чтобы урожай поспел как можно скорее. Ведь первый урожай — всегда более дорогой. Тем не менее, подкармливание бахчи такими удобрениями в разумных пределах — не нарушение. Главное, чтобы на выходе получилась дыня с содержанием нитратов не более 90 мг/кг.

Антилидером нашего исследования в итоге стала зеленая "торпеда" из "Пятерочки", в которой нашли 85 мг/кг нитратов. "Колхозница" с ул. Ново-Вокзальной содержала 82 мг/кг, "торпеда", купленная на Губернском рынке — 80 мг/кг нитратов, "колхозница" с рынка напротив — 41 мг/кг. Самое меньшее количество нитратов обнаружили в "эфиопке" из "Карусели" — 32 мг/кг.

Наталья Кварацхелия, начальник испытательной лаборатории пищевой и сельскохозяйственной продукции "Самарского ЦСМ":

— В некоторых образцах содержание нитратов оказалось больше, в каких-то меньше. Тем не менее все пять проб соответствуют требованиям технического регламента. Даже те дыни, в которых содержание нитратов приближено к порогу несоответствия нормам, являются безопасными для потребителя по этому показателю.