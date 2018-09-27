АвтоВАЗ поднимает цены на Lada Vesta и Largus

Рекомендованные розничные цены на автомобили Lada Vesta и Lada Largus с 1 октября увеличатся на 10 тыс. рублей. Об этом "Ведомостям" рассказали топ-менеджеры трех дилерских компаний АвтоВАЗа со ссылкой на письмо, полученное от автоконцерна.

Сообщается, что подорожают автомобили во всех кузовах, модификациях и комплектациях обоих семейств: у Vesta это седан, универсал и их cross-версии, а также газомоторная модификация, у Largus — фургон, универсал и его cross-версия. В базовой комплектации цена седана Vesta, например, увеличится на 1,7% до 594,9 тыс. рублей, универсала Largus — на 1,8% до 564,9 тыс. рублей.