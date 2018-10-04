Крупнейшие туроператоры приостановили сотрудничество с компанией "РоссТур"

В среду, 3 октября ряд СМИ опубликовал информацию о временной приостановке компании "РоссТур" сотрудничества с туроператорами "Пегас", "Корал" и "Санмар". В связи с этим Федеральное агентство по туризму опубликовало официальное заявление.

Ростуризм сообщает, что в Едином федеральном реестре туроператоров (далее также — Реестр) содержатся сведения о следующих туроператорах, использующих обозначение "РоссТур":

Гражданская ответственность каждого из указанных туроператоров за неисполнение обязательств по договорам о реализации туристского продукта застрахована в АО "ЕРВ Туристическое Страхование" на 50 млн руб.

В настоящее время Ростуризмом в адрес вышеперечисленных туроператоров, а также их контрагентов — туроператорских компаний, указанных в публикациях СМИ, направлены запросы о представлении в кратчайший срок подробной информации о сложившейся ситуации и мерах, предпринимаемых для ее урегулирования в интересах туристов. Также в ближайшее время Федеральное агентство по туризму планирует провести совещание с привлечением вышеуказанных участников рынка для получения объективной картины происходящего и выработки необходимых решений.

Заметим, что в Самаре работает несколько представительств компании "РоссТур", где реализуются туристические продукты - на Безымянном Первом переулке (метро Победы), а также на ул. Куйбышева, Ерошевского и Революционной и по другим адресам. На данный момент информация о жалобах клиентов компании отсутствует.

Между тем, как отмечают в Ростуризме, для выяснения статуса своей заявки и получения консультаций относительно дальнейших действий туристы могут обращаться к агенту, с которым был заключен договор, либо непосредственно туроператору. При необходимости получить разъяснения возможно по телефонам Ростуризма: 8 (495) 607-35-11.