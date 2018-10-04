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Крупнейшие туроператоры приостановили сотрудничество с компанией "РоссТур"

МОСКВА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 октября ряд СМИ опубликовал информацию о временной приостановке компании "РоссТур" сотрудничества с туроператорами "Пегас", "Корал" и "Санмар". В связи с этим Федеральное агентство по туризму опубликовало официальное заявление.

Ростуризм сообщает, что в Едином федеральном реестре туроператоров (далее также — Реестр) содержатся сведения о следующих туроператорах, использующих обозначение "РоссТур":

- Общество с ограниченной ответственностью "Развитие Общественной Системы Сервиса и Туризма" (ООО "РоссТур"), реестровый номер в едином федеральном реестре туроператоров РТО 007215, дата внесения сведений в Реестр — 15.01.2014;

- Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью "Туроператор РТ-Центр" (ООО"Туроператор РТ-Центр"), реестровый номерв едином федеральном реестре туроператоров РТО 019943, дата внесения сведений в Реестр — 16.04.2018;

- Общество с ограниченной ответственностью "Туроператор Р-Тур" (ООО "Туроператор Р-Тур"); реестровый номер в едином федеральном реестре туроператоров РТО 019815, дата внесения сведений в Реестр — 05.03.2018.

Гражданская ответственность каждого из указанных туроператоров за неисполнение обязательств по договорам о реализации туристского продукта застрахована в АО "ЕРВ Туристическое Страхование" на 50 млн руб.

В настоящее время Ростуризмом в адрес вышеперечисленных туроператоров, а также их контрагентов — туроператорских компаний, указанных в публикациях СМИ, направлены запросы о представлении в кратчайший срок подробной информации о сложившейся ситуации и мерах, предпринимаемых для ее урегулирования в интересах туристов. Также в ближайшее время Федеральное агентство по туризму планирует провести совещание с привлечением вышеуказанных участников рынка для получения объективной картины происходящего и выработки необходимых решений.

Заметим, что в Самаре работает несколько представительств компании "РоссТур", где реализуются туристические продукты - на Безымянном Первом переулке (метро Победы), а также на ул. Куйбышева, Ерошевского и Революционной и по другим адресам. На данный момент информация о жалобах клиентов компании отсутствует.

Между тем, как отмечают в Ростуризме, для выяснения статуса своей заявки и получения консультаций относительно дальнейших действий туристы могут обращаться к агенту, с которым был заключен договор, либо непосредственно туроператору. При необходимости получить разъяснения возможно по телефонам Ростуризма: 8 (495) 607-35-11.

Теги: РоссТур Самара Ростуризм туризм

Последние комментарии

Александр ( 20 ноября 2015 11:05 Пассажиры Курумоча, вылетая в жаркие страны, могут оставлять теплые вещи в аэропорту

Т.е если я лечу семье ( 4 человека ) на 10 дней, то должен оставить 4000 руб. Уж как-нибудь до самолета и трансферного автобуса дотащу !

Ольга Галдина 10 сентября 2014 12:19 Самарцам, купившим туры у "Лабиринта", вернут от 2,8% до 7,6% потраченной суммы

А мы отдали 130 тыс. за поездку в Болгарию для семьи из 2-х взрослых и двух детей. Из них нам вернулись 9700- комиссия турагенства и 7901,25 от компании "ВСК", очень здорово. Вопрос, кто вернет нам оставшиеся деньги, за которые пахали весь год, и кто возместит моральный вред?

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