Аэропорт Курумоч перешел на осенне-зимнее расписание полетов

В минувшие выходные международный аэропорт Курумоч перешел на осенне-зимнее расписание, в рамках которого авиакомпании запланировали полеты по 34 регулярным и 18 чартерным направлениям.

Как сообщают в пресс-службе аэропорта, самым востребованным станет столичное направление: в три аэропорта московского авиаузла будет совершаться до 20 рейсов в сутки, в зависимости от дня недели. Обслуживать этот маршрут будут сразу семь авиакомпаний: "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Pegas Fly, "Ютэйр", "Победа" и Nordwind. В Санкт-Петербург будет выполняться до пяти рейсов в день.

Кроме того, из Самары можно будет улететь прямыми рейсами в Екатеринбург, Волгоград, Краснодар, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новосибирск, Норильск, Ноябрьск, Омск (новое направление), Уфу, Челябинск, Пермь, Ростов-на-Дону, Сургут, Сыктывкар и Тюмень. Останутся в расписании и рейсы на российский юг - полеты в Симферополь, Сочи и Минеральные поды будут выполнять "Уральские авиалинии", Ижавиа и авиакомпания "Россия".

Ближнее зарубежье в регулярном расписании представлено такими направлениями, как Баку, Душанбе, Ереван, Ош, Ташкент, Худжанд. Ежедневно из Самары можно улететь и в крупные зарубежные туристические города, в аэропортах которых сформирована обширная сеть для полетов по миру: Дубай (три вылета в неделю, авиакомпания flydubai), Прагу (до трех рейсов в неделю выполняет Czech Airlines), Стамбул (четыре рейса в неделю, авиакомпания Turkish Airlines) и Тель-Авив (по четвергам летают "Уральские авиалинии").

Чартерное расписание порадует пассажиров самарского аэропорта рейсами в Анталью, Бангкок, Гоа, Дубай, Краби, Нячанг, Пардубице, Пхукет, Хайкоу и Шарджу. Более подробно с расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта, с условиями и тарифами перевозки - на сайтах авиакомпаний и у туроператоров.

Осенне-зимнее расписание будет действовать до последних выходных марта 2019 года.