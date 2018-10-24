ТМ "Выбор хозяйки" почти вдвое завышала реальное содержание белка в молоке

В распоряжении редакции "Волга Ньюс" оказался протокол испытаний ультрапастеризованного молока торговой марки "Выбор хозяйки" (производитель — ООО "Торговый дом "Алев").

На этикетке продукта было указано содержание жира 2,5% и белка — 3%. Однако результаты исследований, проведенных ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория" показали, что ни первый, ни второй показатели не соответствуют действительности. И если несоответствие массовой доли жира еще как-то коррелируется со статистической погрешностью (2,2% к заявленным 2,5%), то содержание белков составило всего 1,61% вместо заявленных 3%. Это, по мнению экспертов, является последствием нарушения технологии производства и признаком фальсификата.

Напомним, в конце сентября корреспонденты "Волга Ньюс" совместно с надзорными органами провели контрольную закупку молочной продукции в сети супермаркетов "Магнит". Тогда результаты лабораторных анализов показали, что ряд производителей попался на несоответствиях по содержанию белка и жира. Так, помимо молока "Выбор хозяйки" (ООО "Торговый дом "Алев") недобор полезных веществ нашли в молоке ТМ "Пестравка" (ООО "Молторг"), где было только 2,5% белка, хотя по ГОСТ 31450-2013 (который и был указан на упаковке) белка должно быть не менее 3%. Жира в этот продукт тоже не доложили: 2,3% вместо заявленных на упаковке 3,2%.